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哈里斯、川普谁更受藍領青睞？美最大工會不背書

2024年9月19日

美國大選如火如荼。最大的工會之一國際卡車司機工會Teamsters宣佈，既不會為哈里斯、也不會為川普背書，稱二人都未獲得該工會130萬成員中的足夠支持。不為任何人背書，這在該工會還是近三十年來頭一遭。

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美國最大工會之一國際卡車司機工會宣佈既不為哈里斯也不為川普背書
美國最大工會之一國際卡車司機工會宣佈既不為哈里斯也不為川普背書圖片來源： Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

（德國之聲中文網）美國大選即將於11月5日舉行。自2000年以來，國際卡車司機工會Teamsters一直為民主黨總統候選人背書，例外是1984年支持共和黨總統雷根以及1988年支持共和黨副總統布希。而該工會不為任何人背書，自1996年以來尚屬首次。

多數大型工會已表明支持哈里斯，其中包括汽車工人聯合會。美國勞工聯合會和產業工會聯合會（AFL-CIO）代表著60個工會和125萬名工人，於7月宣佈支持哈里斯。

川普在紐約就國際卡車司機工會的決定向媒體表示：「這是很大的榮譽。他們不會為民主黨背書。這是件大事。」

韋恩州立大學名譽商學教授馬斯特斯（Marick Masters）向美聯社表示，對許多工人來說，包括槍枝管制、流產、邊境安全等事務的重要性超過了川普對工會流露出的敵對態度。

國際卡車司機工會主席奧布萊恩（Sean M. O'Brien）在一份聲明中說道：「可惜，沒有候選人能對我們的工會作出足夠嚴肅的承諾，確保勞動人民的利益將永遠擺在大企業之前。」他說： 「我們嘗試從川普和哈里斯那裡獲得承諾，不要干預核心的工會運動，尊重我們的成員罷工的權利，但沒能獲得這些承諾。」

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川普更受藍領工人支持？

國際卡車司機工會不為任何一位總統背書，這反映出工會自身對於其政治身份、政策的巨大分歧，而這也是更廣泛的全國情況的寫照。副總統哈里斯毫無疑問對勞工組織表示支持，而前總統川普则獲得了許多白人藍領工人的擁護，即便他有時公開貶損工會。

哈里斯的選戰發言人希特（Lauren Hitt）在一份電郵聲明中稱，三十多位退休Teamsters成員上月在民主黨全國大會上發言支持哈里斯。他們的退休金就是通過總統拜登、副總統哈里斯推出的《布奇-劉易斯法案》（Butch Lewis Act）而得以確保的。

希特稱，哈里斯也獲得地方層級的Temasters工會支持。

不過，Teamsters周三表示，對成員的全國問卷調查顯示，川普的支持率領先於哈里斯，比例分別為59.6%和34%。

哈里斯周一（9月16日）與Teamsters代表團舉行會晤。而川普也曾於1月與該工會代表團會晤，甚至邀請了該工會主席奧布萊恩在共和黨全國大會上發言，奧布萊恩當時痛斥企業的貪婪。

奧布萊恩周三接受福克斯新聞網採訪時表示，未來，無論是民主黨還是共和黨，如果想要獲得北美最強大工會的支持，就需要「做點什麼支持來我們的成員」。

Teamsters聲明中列出了反對意見，其中包括他們希望兩名總統候選人承諾，不動用《鐵路勞工法》解決爭議，以避免國家基礎設施停擺。不過，哈里斯和川普均希望保留這一選項。Teamsters則表示，這削弱了工會的談判實力。

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（美聯社、路透社）

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