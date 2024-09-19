哈里斯、川普谁更受藍領青睞？美最大工會不背書

美國大選如火如荼。最大的工會之一國際卡車司機工會Teamsters宣佈，既不會為哈里斯、也不會為川普背書，稱二人都未獲得該工會130萬成員中的足夠支持。不為任何人背書，這在該工會還是近三十年來頭一遭。

（德國之聲中文網）美國大選即將於11月5日舉行。自2000年以來，國際卡車司機工會Teamsters一直為民主黨總統候選人背書，例外是1984年支持共和黨總統雷根以及1988年支持共和黨副總統布希。而該工會不為任何人背書，自1996年以來尚屬首次。

多數大型工會已表明支持哈里斯，其中包括汽車工人聯合會。美國勞工聯合會和產業工會聯合會（AFL-CIO）代表著60個工會和125萬名工人，於7月宣佈支持哈里斯。

川普在紐約就國際卡車司機工會的決定向媒體表示：「這是很大的榮譽。他們不會為民主黨背書。這是件大事。」

韋恩州立大學名譽商學教授馬斯特斯（Marick Masters）向美聯社表示，對許多工人來說，包括槍枝管制、流產、邊境安全等事務的重要性超過了川普對工會流露出的敵對態度。

國際卡車司機工會主席奧布萊恩（Sean M. O'Brien）在一份聲明中說道：「可惜，沒有候選人能對我們的工會作出足夠嚴肅的承諾，確保勞動人民的利益將永遠擺在大企業之前。」他說： 「我們嘗試從川普和哈里斯那裡獲得承諾，不要干預核心的工會運動，尊重我們的成員罷工的權利，但沒能獲得這些承諾。」

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川普更受藍領工人支持？

國際卡車司機工會不為任何一位總統背書，這反映出工會自身對於其政治身份、政策的巨大分歧，而這也是更廣泛的全國情況的寫照。副總統哈里斯毫無疑問對勞工組織表示支持，而前總統川普则獲得了許多白人藍領工人的擁護，即便他有時公開貶損工會。

哈里斯的選戰發言人希特（Lauren Hitt）在一份電郵聲明中稱，三十多位退休Teamsters成員上月在民主黨全國大會上發言支持哈里斯。他們的退休金就是通過總統拜登、副總統哈里斯推出的《布奇-劉易斯法案》（Butch Lewis Act）而得以確保的。

希特稱，哈里斯也獲得地方層級的Temasters工會支持。

不過，Teamsters周三表示，對成員的全國問卷調查顯示，川普的支持率領先於哈里斯，比例分別為59.6%和34%。

哈里斯周一（9月16日）與Teamsters代表團舉行會晤。而川普也曾於1月與該工會代表團會晤，甚至邀請了該工會主席奧布萊恩在共和黨全國大會上發言，奧布萊恩當時痛斥企業的貪婪。

奧布萊恩周三接受福克斯新聞網採訪時表示，未來，無論是民主黨還是共和黨，如果想要獲得北美最強大工會的支持，就需要「做點什麼支持來我們的成員」。

Teamsters聲明中列出了反對意見，其中包括他們希望兩名總統候選人承諾，不動用《鐵路勞工法》解決爭議，以避免國家基礎設施停擺。不過，哈里斯和川普均希望保留這一選項。Teamsters則表示，這削弱了工會的談判實力。

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（美聯社、路透社）

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