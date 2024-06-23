哈貝克：與中國競爭 歐盟必須更充分準備

（德國之聲中文網）德國副總理兼經濟部長哈貝克認為，歐盟國家必須聯合起來，才能與中國競爭。哈貝克周日（6月23日）在中國杭州結束為期四天的東亞之行時表示「競爭，而且是最激烈的競爭」，這一概念在他的訪問期間多次出現。

「我認為我們必須正視這種競爭。德國也在談論『競爭』一詞。粗心、懶惰、遲鈍、懈怠都不是選項。」哈貝克同時警告不要走向極端，合作也是必要的。

他強調，合作意味著不將他人視為對手甚至敵人，而是相互理解、相互強化。

哈貝克警告稱，世界正在為競爭做準備。「在我看來，實際上我們必須與之競爭的大國，歐洲人必須與之競爭的大國，都有非常明確的計劃，知道他們在未來10年、20年、30年要達到什麼目標，並且從財務資源到強有力的外交和外貿政策都做好準備，以便實現這一計劃。」他同時警告說：「而歐洲還沒有充分制定這一計劃。」

這位綠黨政治家表示，歐洲和歐洲各國必須迎來一個新時代，人們要意識到這種競爭並採取措施。

「這類訪問的附加值是，至少你可以瞭解其他國家的觀點，最理想的情況下還推動合作政策的實施。我希望並認為，此行能夠為此做出一點貢獻。」

在周日與浙江大學學生對話活動上，哈貝克還稱讚了德國的《基本法》。德國剛剛慶祝了《基本法》訂立75周年。該法旨在克服分裂，開放並迎向變革。他還提倡了社會市場經濟。

哈貝克6月23日出席與浙江大學學生對話活動 圖片來源： picture alliance/dpa

只有與中國合作才能實現全球氣候目標

哈貝克在訪問杭州期間還表示，全球氣候目標只能通過與中國的合作才可能實現。當前，遏制全球變暖似乎被其他議題所掩蓋，「但沒有中國的參與，全球氣候目標將難以實現」。因此，加強與中國在這一領域的合作至關重要。

哈貝克稱，他在會談中瞭解到中國建設煤電廠主要是出於能源安全的考慮。因此，中國需要找到替代煤炭的安全能源選擇。

哈貝克指出，中國不需要被告知二氧化碳排放對氣候有害，人們已經理解這一點。「必須找到一種替代方案，在減少對煤電廠的同時維持同樣的能源安全。」

哈貝克此行的重點是當前的經濟、能源和氣候政策問題。然而，主要議題仍是歐盟計劃於七月初對中國電動汽車徵收關稅。周六，中國商務部宣佈將與歐盟將就此展開磋商。哈貝克周日表示，這是良好的第一步，但遠未達到任何突破。

（德新社、路透社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。