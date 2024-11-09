哈貝克希望代表綠黨競選德國總理

（德國之聲中文網）德國副總理兼經濟和氣候保護部部長哈貝克於本周五（11月8日）下午在社群網站平台上宣佈，他將競選成為其黨派綠黨在下一次聯邦選舉中的首席候選人。在其公佈的一段影片中，哈貝克坐在一張廚房的桌子前，向德國民眾宣佈：「我將作為綠黨的候選人參選——為了德國人民。」他繼續說到：「如果您願意的話，我也可以作為總理候選人[競選]。但這不由我來決定，而是由您來決定，也只有您能決定。」

然而何時舉行總理大選目前尚未確定：由社民黨（SPD）、綠黨和自民黨（FDP）組成的聯合執政聯盟宣告破裂，總理肖爾茨提議聯邦議院於明年1月15日對其領導的柏林政府舉行信任投票，若無法獲得信任多數，則最可能的大選日期是2025年3月中旬。

不過在正式宣佈前，哈貝克的總理候選人身份還需通過黨內決議，下周綠黨將在威斯巴登舉行黨代會進行表決。但觀察人士認為哈貝克代表綠黨參選基本已無變數。

德國政壇「地震」

然而，哈貝克勝選的可能性並不大。目前哈貝克所在黨綠黨的民調支持率在9%至11%之間。並且，哈貝克的競選時機並不理想：本周政壇大事件接踵而至，首先是川普击敗賀錦麗当选下任美國總統，這對於寄希望於民主黨勝選的德國政府來說是第一個壞消息。緊接著周三當晚，在有關決定德國未來經濟政策走向和預算等爭議問題的協商討論失敗後，總理肖爾茨宣佈解僱自民黨籍財政部長林德納。隨後，自民黨籍前教育部長施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）以及前司法部長佈施曼（Marco Buschmann）自行宣佈辭職。自此，交通燈執政聯盟宣告破裂，哈貝克所屬綠黨同總理肖爾茨及其所在黨社民黨一道進入少數派執政狀態，政治操作空間有限，前景並不樂觀。

德國政府危機：經濟政策之爭 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

默爾茨嘲諷哈貝克

哈貝克希望繼續為氣候保護和經濟轉型奮斗，包括採取立法手段以及提供高額政府補貼來實現這些目標，這也是綠黨的核心議題。但哈貝克作為一個嚴格的市場經濟支持者，在綠黨左翼內部並不總是受到歡迎。與於此同時，哈貝克對於同意收緊難民和移民政策的態度也令許多綠黨支持者感到困惑。此外，哈貝克和綠黨的選擇本來就很有限：目前在民調中領先的基民盟和基社盟對於和哈貝克合作興趣不大。本周五，基民盟主席默爾茨（Friedrich Merz）——同時也是下任德國總理的有力競爭者——對哈貝克的競選聲明進行了嘲諷：「以9%的民調支持率宣稱自己是總理候選人，確實是頗具幽默感。」默爾茨補充道，綠黨「需要自己和其選民協商解決這個問題」。

紅綠燈聯盟執政初期，哈貝克在馬里烏波爾附近訪問時，向民眾解釋了新上台政府的烏克蘭政策 圖片來源： Klaus Remme/dpa/picture alliance

部分民眾將執政聯盟的失敗歸咎於綠黨

在德國紅綠燈政府上台執政初期，哈貝克的公眾形象相對良好：相比沉默寡言的總理，哈貝克更好地向德國民眾解釋了俄烏戰爭帶來的動蕩和巨變，解釋了能源價格上漲以及通貨膨脹的原因。但不久之後，政府在幾乎所有重要議題上開始了持續的爭論。根據最新的ARD民調結果，目前有59%的德國人對紅綠燈執政聯盟（紅綠黃色分別代表了執政黨顏色）的解體表示歡迎。40%的受訪者將執政失敗的原因歸咎於前財政部長林德納所在的自民黨，然而，仍有26%的受訪者認為綠黨應對此負責。對哈貝克來說，情況本不至於這麼糟。

儘管如此，哈貝克還是一再強調，相對於回顧過去，他更想要做的是展望未來。為應對政府危機，總理肖爾茨已取消了下周前往巴庫出席聯合國氣候峰會的行程，哈貝克則並未改變其出行計劃：下周初他將參加在裡斯本舉行的「網路峰會」（Web Summit），這一峰會被視作世界領先的科技會議。他似乎傳達了這樣的訊息：即便幾乎所有跡象都表明他不太可能成為聯邦總理，他也不會放棄希望。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。