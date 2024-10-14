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周子馨

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周子馨 的精選報導

中國3月4日起在北京人民大會堂舉行政協及人大「兩會」。（資料照）

人大報告刪「和平統一」 對台強硬或過度解讀？

中國漁船金門翻覆案談判僵持之際，中國總理李強在兩會期間發表政府工作報告，涉台部份刪除了慣例出現的「和平統一」，引發揣測。有學者向DW表示不必「過度解讀」，也有專家指出北京未來對台方針可能「多做少說」。
政治2024年3月5日
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周子馨 的更多報導

圖為2017年，遼寧號駛離香港

分析：中國「聯合利劍2024B」與過往有何差異？

分析：中國「聯合利劍2024B」與過往有何差異？

中國官媒稱，這次軍演是針對賴清德在「雙十」國慶發表的「新兩國論」演說，警告意味濃厚。DW採訪多名專家，解析「聯合利劍2024B」與過往的圍台軍演有什麼不同。
政治2024年10月14日
圖為2024年10月10日，賴清德在雙十國慶典禮上發表演說

賴清德首場國慶演說：中華人民共和國無權代表台灣

賴清德首場國慶演說：中華人民共和國無權代表台灣

台灣週四舉行雙十國慶典禮，總統賴清德在演說中重申，中華民國及中華人民共和國「互不隸屬」，且中國「無權代表台灣」。賴清德也在演說中向北京喊話，呼籲中方回應國際社會期待，對結束俄烏戰爭和中東衝突發揮影響力。北京立即對此做出回應。
政治2024年10月10日
圖為賴清德今年6月19日出席記者會

賴清德「祖國說」消除台獨疑慮？學者：過度解讀

賴清德「祖國說」消除台獨疑慮？學者：過度解讀

「中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國。」賴清德拋出「祖國說」引發熱議，有學者認為這有消除「意圖台獨」的效果，但也有專家向DW表示不同看法。
政治2024年10月7日
金門大膽島上的「三民主義統一中國」心戰牆

記者手記：金門案後當地人的不安與淡定

記者手記：金門案後當地人的不安與淡定

中國漁船在金門翻覆事件演變成兩岸治權角力，多達15次的協商無果。DW實地採訪當地漁民，觀察「前線」氛圍。不平靜的海面之上，有討海人的不安與緊張，但對於曾歷經炮戰的金門人來說，也有著「只要不開槍就好」的淡定與無奈。
政治2024年3月7日
金門為台灣面對中國的最前線。圖為用來紀念古寧頭戰役的金門古寧頭牌樓（資料照）

金門翻船案升高兩岸衝突？學者：互有默契

金門翻船案升高兩岸衝突？學者：互有默契

中國漁船遭台灣海巡驅離導致漁民落海死亡後，中方宣佈在廈金海域常態化執法巡查；台媒報導，19日便有4艘中國執法船舶在該地區出沒。對此，學者認為，中國雖不希望衝突升溫，但仍須對此做出「姿態」。
政治2024年2月19日
台灣官方7日突宣佈禁止旅行社組團前往中國觀光。圖為2018年桃園機場畫面（資料照）

台灣禁團客赴中旅遊　業者：變成鬥爭武器

台灣禁團客赴中旅遊　業者：變成鬥爭武器

台灣觀光署在春節前夕突拋震撼彈，以當前不適合台灣民眾前往中國旅遊為由，即日起禁止旅行社組團前往中國，讓業者批評政府選前承諾跳票；中國國台辦則稱台方「出爾反爾、政治操弄」。
政治2024年2月8日
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