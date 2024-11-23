周五夜間發帖 川普提名更多內閣人選

美國候任總統川普在周五夜間宣佈了更多內閣及行政團隊成員的提名，其中包括華爾街投資人貝森特、「2025計劃」主要設計者之一沃特、福克斯新聞評論人內謝瓦特等。華裔強硬派共和黨人黃之瀚被提名擔任副國安顧問。此外，北約秘書長呂特周六在佛羅裡達州與川普会談。

（德国之声中文網）美國候任總統川普在周五（11月22日）夜間通過在社群網站平台真相社交（Truth Social）發帖的方式，宣布了更多內閣及行政團隊成員的提名，涵蓋健康、基礎設施和安全領域。美國媒體報導稱，"忠誠"仍是川普提名考慮的主要因素。

主張「去監管」的貝森特被提名擔任財政部長

川普周五宣佈，提名斯科特‧貝森特（Scott Bessent）擔任下一任財政部長。

這一職位是內閣的重要角色，對經濟發展、金融監管和國際事務具有廣泛影響力。

川普在真相社交平台發帖稱："斯科特是世界上最受尊敬的國際投資者之一，同時也是頂級的地緣政治和經濟戰略家。"

貝森特是一位華爾街投資人，曾為投資大亨喬治‧索羅斯（George Soros）工作，並較早地支持川普的2024年總統競選。

在競選期間，他告訴選民，支持川普意味著迎來一個"去監管、低成本能源和低稅收的新黃金時代。"

他在8月接受彭博社採訪時表示，他加入川普的競選活動是為了應對日益增長的美國國債，這包括削減政府項目和其他開支。

在大選前不久，貝森特在接受福克斯新聞採訪時表示，他的首要任務之一是確保川普首任期間實施的減稅政策不會在明年年底失效。

在成為川普的捐助者和顧問之前，貝森特曾在2000年代初捐款支持多項民主黨事業，尤其是戈爾（Al Gore）的總統競選。他的前老闆索羅斯則是民主黨的主要支持者。

如果參議院確認他的任命，貝森特將成為美國首位公開同性戀身份的財政部長。

"2025計劃"（Project 2025）的主要設計者之一，被川普提名擔任白宮預算管理辦公室主任。 圖片來源： Michael Brochstein/ZUMAPRESS/picture alliance

"2025計劃"設計者沃特被提名擔任預算管理辦公室主任

拉塞爾‧沃特（Russell Vought），"2025計劃"（Project 2025）的主要設計者之一，周五被川普提名擔任白宮預算管理辦公室主任。這是他在川普第一任期內擔任過的職位。

卸任以後，這位共和黨強硬派在制定"2025計劃"中發揮了關鍵作用。該計劃是川普第二任期的保守政策藍圖，但川普在競選期間試圖與其保持距離。

川普在真相社交平台發帖稱，沃特"完全清楚如何拆解'深層政府'並終結武器化的政府"。

防疫觀點獨特的馬卡裡被提名領導FDA

川普于周五提名瑪蒂‧馬卡裡博士（Dr. Marty Makary）領導食品和藥物管理局（FDA）。馬卡裡是一名外科醫生和作家，在新冠疫情期間因反對疫苗強制接種及其他一些公共衞生措施而備受關注。

馬卡裡是約翰斯‧霍普金斯大學教授，他的部分觀點與即將成為他上司的羅伯特‧F‧甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）非常契合。甘迺迪是一位著名的環保律師及反疫苗組織者，被川普提名為美國衞生與公眾服務部部長。

馬卡裡在書籍和文章中批評了藥物過度處方、食品中的農藥使用，以及製藥公司和保險公司對醫生和政府監管機構的不當影響。多年來，甘迺迪也在強調這些問題。

川普表示，身為一名外科醫生兼癌症專家，馬卡裡將"恢復FDA作為科學研究黃金標準的地位，削減該機構的官僚主義繁文縟節，使美國人能夠獲得他們應得的醫療治療和藥物。"

總部位於華盛頓郊外馬裡蘭州的FDA擁有18,000名職員，負責監管處方藥、疫苗和醫療設備，以及食品、化妝品和電子煙等一系列消費品的安全性與有效性。這些產品總計約佔美國每年消費者支出的20%，即2.6兆美元。

在新冠疫情期間，馬卡裡因其在福克斯新聞和其他保守媒體上發表獨特觀點而聲名鵲起。他曾質疑戴口罩的必要性。雖然他並不反對新冠疫苗，但對為兒童注射加強針持保留意見。他是呼籲更加重視群體免疫的醫生之一，即通過大規模感染快速實現群體保護。

疾病控制與預防中心（CDC）估計，僅在2020年和2021年，新冠疫苗就防止了美國超過686,000例死亡病例。儘管兒童因新冠住院和死亡的比例較低，包括美國兒科學會在內的醫學機構認為疫苗顯著減少了兒童中的重病發生率。

"反墮胎"共和黨人韋爾登被提名擔任CDC主任

疾病控制與預防中心（CDC）負責研發疫苗並監控傳染病的爆發。川普提名戴夫‧韋爾登（Dave Weldon）擔任該中心主任，但是關於他的訊息相對較少。

韋爾登是一位堅定的 "反墮胎"共和黨人。他還曾推動立法禁止對人類生物體（包括基因改造胚胎）申請專利。他曾反對移除佛羅裡達州女子特裡‧夏沃（Terri Schiavo）餵食管的行動，該事件因其家人圍繞她植物人状态的爭議而成為全國性辯論話題。

韋爾登的提名可能會安撫一些反墮胎倡導者，他們對川普提名曾經長期支持墮胎權的甘迺迪担任衞生部長感到擔憂。

韋爾登在從政14年後，於2008年從國會議員職位上退休。今年早些時候，他在佛羅裡達州議會席位的共和黨初選中競爭失敗。

福克斯新聞評論人內謝瓦特被提名为公共衞生署長

家庭醫學醫生、福克斯新聞評論員珍妮特‧內謝瓦特（Janette Nesheiwat）被提名為下一任美國公共衞生署長。

如果得到共和黨控制的參議院的批准，內謝瓦特將領導6,000名美國公共衞生服務官員。她目前是紐約一家急診護理公司的醫療總監，經常出現在福克斯新聞節目中，並在其社群網站帳號上分享與川普的合影，表達對川普的支持。

公共衞生署長還可以发布警告，提醒美國面臨的公共健康威脅。這些警告可以影響政府、公眾和醫療界對國家健康危機的應對方式。

華裔黃之瀚被提名擔任副國安顧問

川普还提前國務院亞太副助理國務卿黃之瀚（Alex Wong）擔任總統助理兼白宮首席副國家安全顧問。

據報導，現年44歲的黃之瀚與香港頗有淵源，妻子是台裔二代。他的父母早年由廣東移居香港，後來再移民到美國。他於1980年在美國紐約出生。受家庭影響，他能聽懂粵語。

黃之瀚被認為對華立場強硬，他曾批評前總統歐巴馬对中國大陸政策軟弱。

川普则在社群網站帖子中表示，黃之瀚在他的第一任期內曾協調安排他與北韓領導人金正恩的峰會，並領導國務院落實自由開放的印太戰略。

川普对其他關鍵職位的提名還包括：提名國會議員洛裡‧查韋斯-德雷梅爾（Lori Chavez-Deremer）擔任勞工部長，提名美國國家橄欖球聯盟（NFL）退役球員斯科特‧特納（Scott Turner）擔任住房和城市發展部長。

北約秘書長呂特在佛羅裡達州與川普会谈

北約發言人法拉‧達赫拉拉（Farah Dakhlallah）周六宣布，北約秘書長呂特在佛羅裡達州棕櫚灘與美國候任總統川普会晤。

佛羅裡達州棕櫚灘是川普海湖莊園的所在地。

達赫拉拉表示，兩位領導人"討論了联盟面临的一系列全球安全問題。"

預計川普将在第二任期內敦促北約成員國增加國防支出。他還聲稱，他"會鼓勵"俄羅斯對他認為未按要求付款的國家"為所欲為。"

川普还表示，他反對向烏克蘭提供更多軍事援助，這一立場令許多歐洲北約成員國感到失望。

北約秘書長呂特在佛羅裡達州棕櫚灘与美国候任總統川普会晤。 圖片來源： Alex Brandon/AP/dpa/picture alliance

在11月5日川普击败賀錦麗贏得美國總統選舉後，呂特較早表達了前往海湖莊園會見川普的意願。

呂特此前曾表示，他希望與特朗普讨论朝鲜、伊朗、中國和俄羅斯"共同合作、共同對抗烏克蘭"的問題。

"與此同時，俄羅斯必須為其所作所為付出代價，包括正在是向北韓提供技術。"呂特在最近於布達佩斯舉行的歐洲領導人會議上說道。他認為這一進展對美國和歐洲大陸構成威脅。

呂特表示："我期待與川普坐下來討論我們如何一起應對這些威脅。"

川普二進宮：雙線作戰還是聯歐抗中？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（綜合報導）

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