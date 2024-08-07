向許家印等人追討60億美元後 恆大清盤人再起訴普華永道

據媒體報導，恆大集團清盤人向普華永道提起訴訟，涉及該公司對恆大的審計「疏忽」和「失實陳述」。此前，清盤人已向許家印及其配偶、恆大前高管追索60億美元。

（德國之聲中文網）彭博社周三（8月7日）報導，中國恆大集團的清算人已在香港對普華永道（PwC）提起訴訟，涉及普華永道在審計這家債務纏身的房地產巨頭中所扮演的角色。

1月，香港法院勒令對曾是中國最大房地產公司的恆大集團進行清盤。而此次恆大對普華永道提起訴訟，即是為追回債權人投資所作出努力的一部分。

彭博社引述法庭文件稱，在3月提起的對普華永道的訴訟中，普華永道及其在中國大陸的分支機構中天會計師事務所被點名。

報導稱，該訴訟針對的是普華永道在恆大2017年和2018年上半年財務報表報告中的「疏忽」和「失實陳述」。

恆大集團於2021年違約，成為現已持續數年的中國房地產危機的象徵。這場危機對整個中國經濟帶來巨大震蕩。

中國和香港有關部門正在對普華永道進行調查。普華永道為恆大提供審計服務十多年。2023年，普華永道因對恆大 2021 年賬目審計存在分歧而辭任。

追討60億美元

本周一，恆大集團表示，其清盤人正在尋求對包括創始人許家印在內的七名人士或實體追索約60億美元的股息和薪酬。

該公司在其上市地香港交易所發表的聲明稱，恆大集團在 2017 年至 2020 年期間因財務報表「誤報」而支付了這筆金額。

許家印的「配偶或前配偶」丁玉梅、前首席執行官夏海鈞和前首席財務官潘大榮也列為被告。

這一針對許家印等人的法律訴訟於3月提起，在法院指令下新近公之於眾。

去年有媒體報導稱，許家印被軟禁，但恆大既未證實也未否認這些報導。

今年3月，中國監管機構表示，因財務欺詐對許家印採取終身證券市場禁入措施。

據恆大周一的聲明，清盤人獲頒禁制令，限制了許家印、丁玉梅和夏海鈞「在規定的範圍內處理、處置或減少其全球資產的價值」。

聲明稱，法律訴訟正在進行中，不確定成功追索的可能性以及最終能收回的金額。

恆大股票自1月起在香港停牌。

（法新社、彭博社）

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