史上最短命：法國巴尼耶政府被推翻

上台不足三個月，法國政府即宣告終結。周三，反對派發起的不信任投票推翻了以巴尼耶為首的中右翼政府。國家面臨停擺的危險，而法國政壇的動蕩也對整個歐洲都產生了影響。

（德國之聲中文網）反對派發起的不信任投票中，以總理巴尼耶為首的法國中右翼政府被推翻。以雷朋為首的右翼民族主義政黨和左翼陣營，都對現政府投了不信任票，因此在國民議會中形成了必要多數。

總共577名議員中，有331人對現政府投了不信任票。這樣一來，巴尼耶就必須宣佈辭職，並率領內閣向法國總統馬克宏遞交總辭呈了。

政治僵局

本屆政府上台不足「百日」即宣告夭折，也使法國陷入了嚴重的政治危機。由於直到明年春季才可以舉行選舉，因此，國民議會中左中右三派旗鼓相當互不相讓的僵持態勢將會繼續下去。

無論是今年夏季在選舉中獲勝的左翼陣營，還是馬克宏的中間派勢力，以及雷朋領導下的右翼民族主義勢力都無法在議會中佔據多數。因此，組建新政府仍將是一項異常艱難的工作。一般認為，除了組建新的少數派政府，似乎並無其他選項。

馬克宏面臨巨大壓力

繼德國之後，歐盟的另一大支柱法國也面臨著陷入政治停擺的風險，內政危機將使法國無暇他顧。對政府的不信任投票雖然不會影響到馬克宏的總統職位。但提名總理，卻是馬克宏作為總統的份內職責。今年夏季的國會選舉之後，馬克宏就曾為組建政府付出了極大的努力，現在，再度組建政府，可能又將成為馬克宏的當務之急。

法國總統馬克宏的壓力越來越大 圖片來源： Julien De Rosa/AFP/Getty Images

除此之外，本屆政府被推翻，馬克宏多少都會受到殃及。此前經過長時間的磋商，馬克宏最終決定提名巴尼耶出任總理，並同他所屬的中間派勢力聯合執政。現在，反對派有可能會借助當前國民議會中複雜的政黨組成向馬克宏發難，敦促他提前舉行總統選舉。迄今為止，馬克宏對提前舉行總統選舉的建議一概予以拒絕。馬克宏的總統任期將到2027年結束。

今年11月中旬在巴西舉行的G20峰會期間，法國總統馬克宏同中國國家主席習近平舉行會晤後曾表示，他將在2025年初，派遣巴尼耶總理前往北京協商中國對法國白蘭地徵收懲罰性關稅事宜。現在隨著本屆政府被推翻，巴尼耶屆時是否能如期前往北京也就成了未知數。

迫在眉睫的緊縮預算計劃未獲通過

此次法國政治危機的導火索，是國民議會中各政黨就預算案發生的爭執。法國負債比例過高，總理巴尼耶本想對此做出一些修正。

按照巴尼耶的預算草案，他希望實施緊縮計劃，使今年預計6%的赤字率，降至明年的5%，為此目的，他計劃以提高稅收以及降低開支的方式，增加大約600億歐元的收入。而右翼及左翼政黨則對上述縮減計劃表示反對。

今年九月，法國議會選舉結束兩個月後，馬克宏提名巴尼耶出任法國政府總理。上台不足三個月，巴尼耶政府又被推翻，因為成為法國現代史上壽命最短的一屆政府。

（德新社，法新社）

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