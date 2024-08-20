台積電德國廠動土 文化差異將如何克服？

台積電德勒斯登廠正式動土，對德國來說，這是歐洲達成「晶片自主」的重要里程碑。德國經濟辦事處處長蘭依樺、薩克森邦駐台辦事處的處長金郁夫在動土前接受DW訪問，兩人都樂見新廠發展，但也都提到文化上的挑戰。

（德國之聲中文網）繼日本熊本、美國亞歷桑那工廠之後，台積電跨足歐洲、在德國薩克森邦德勒斯登投資的新廠週二（8月20日）動土。德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）、歐洲委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）都會出席這場活動，台積電則由董事長魏哲家領軍。

德國總理肖爾茨在動工儀式上說，半導體是21世紀經濟的燃料，反應了日常生活數碼化以及揮別礦物燃料這兩大趨勢。馮德萊恩則說，歐洲從台積電工廠中受益的遠遠不止德勒斯登或者德國薩克森，整個歐盟的產業界都將得益於更加可靠的供應鏈以及量身定製的新產品。她同時還認為，台積電也同樣能得益於產業基地的多樣化，尤其是在這個地緣政治局勢緊張的年代。

台積電董事長魏哲家則在儀式後對德國之聲表示，公司得到了歐盟、德國、薩克森、德勒斯登各個層面的鼎力支持，「非常高興，非常完美。」

台積電與德國博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）和荷蘭的恩智浦（NXP）共同在德勒斯登投資，新廠名叫「歐洲半導體製造公司」（ESMC），預計2027年開始量產。

台德合作放眼歐洲「晶片自主」

在台灣的德國經濟辦事處新任處長蘭依樺（Eva Langerbeck）接受DW採訪時，首先便強調台積電對於歐洲實現「晶片自主」所扮演的角色。她表示，台積電德國廠是歐洲戰略佈局的一部分，目的是在半導體產業等關鍵科技領域，達到更大的自主能力。此外，歐盟也期盼透過在歐洲在地生產，來強化供應鏈。

事實上，透過去年生效的《歐洲晶片法》（European Chips Act），歐盟已經確立了半導體政策目標：在2030年之前，要在半導體產業投資430億歐元以上，促使歐洲製的晶片全球市佔率從目前的10%，提高到20%。

除此之外，蘭依樺希望台積電德國廠能在德勒斯登、甚至鄰國，創造出一個「生態系統」，推動區域乃至全球的經濟成長。她還指出，台積電能帶來新的工作機會；台積電與歐盟的合作，也有助於激發雙方的研發能量。

蘭依樺表示：「我們也希望看到正面的影響，促使台灣和歐盟之間的關係進一步增強，這也可能引領出未來新的產業政策。」

文化差異與挑戰

台積電到德國設廠，各界關注焦點之一是雙方的工作文化差異。蘭依樺坦言，企業管理、員工溝通模式等面向，是新廠可能面臨的挑戰。她舉例，「德國人有一種形象是，非常坦率，非常直言不諱」，而且「重視自己的空閒時間」，經常會放2週以上較長的假期，這些文化跟台灣很不一樣。

不過，蘭依樺對此正面看待：「有挑戰，也就有機會。」她認為，要面對潛在的挑戰，方法之一是派台灣員工到德國接受跨文化訓練，同時也派德國員工到台灣瞭解企業文化。「因應人事問題，當然要保持開放。」

在全球半導體產業人力短缺的局勢下，台積電為因應新廠的人力需求，自今年起展開台德產官學界的半導體人才培訓。第一批30位從德國到台灣受訓的學生，已於8月中旬返德；第二批也來到了最後評選階段。

對於已經實際在台積電實習、體會過台灣文化的德國學生，他們親身經歷了台德文化差異。

來自波蘭、就讀於德勒斯登工業大學的文薇安（Weronika Woronko）告訴DW，他們在台積電培訓時，「什麼都問，問題很多……特別是在我們不懂的時候，還有在我們對某事物很感興趣時」。她形容，一開始這對雙方來說都有點衝擊，但後來兩邊都有所調整。

25歲的康莉璇（Shradha Komatwar）則說，她很感謝台積電並沒有要求學生減少問題，而是一直為學生解惑。

台積電透過書面回覆向DW表示，德國學生「注重效率且理解力強，課程中有不懂的會馬上發問，台積公司在訓練過程針對不同的文化背景而調整不同的學習模式」。台積電還表示，對不同文化，「對台積公司來說也是學習的過程」。

第一批台德半導體合作培訓的學生，今年春天到台大修1學期的課，接著到台積電公司實習2個月。（資料照） 圖片來源： picture alliance / CFOTO

德國薩克森自由邦科技處台灣辦事處處長金郁夫（Josef Goldberger）也點出正視文化差異的重要性。他告訴DW，台積電公司在台灣的模式很難直接複製到其他國家，即使是在同樣位於亞洲的日本也未必能完全做到。

為了避免未來可能因文化差異導致「災難」般的結果，金郁夫認為，台積電德國廠理想上應該要是一種「台灣優勢與德國優勢的結合體」，從各自文化中截長補短；從德國角度來看，這些優點包含德國式的工作與生活平衡，以及有效率、有話直說等特質。

金郁夫負責協助在德勒斯登的大學招募人才，到台灣受訓。德國學生在台灣受訓，獲得的不只半導體產業的實作機會。金郁夫認為，真正的「加值」在於「台灣經驗」。

「台灣和薩克森邦的紐帶並不多，我不知道有沒有任何會說中文、在台灣待過一段時間的半導體專家存在。但這麼大的投資案，需要這樣能夠扮演橋樑的人才。」事實上，德勒斯登也有半導體產業聚落，也能提供學生實習機會；不過，未來ESMC新廠需要懂台灣文化、且實際跟台灣工程師接觸過的人才。

金郁夫也向DW透露，明年的培訓計劃將分為兩階段：首先，如同今年，明年春天將有一批約30位學生到台灣大學上課1學期，再到台積電的台中新訓中心和晶圓廠實習2個月；在秋季學期，還有另一批約30位學生會到陽明交通大學和台灣科技大學，再到台積電培訓。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。