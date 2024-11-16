台灣APEC峰會代表邀請拜登訪台

出席APEC秘魯峰會的台灣代表林信義周五與美國總統拜登會晤交談，並邀請他在不久的將來訪問台灣。林信義還與習近平並排出席經濟領袖晚宴，間隔7位領袖的距離。

（德國之聲中文網）出席亞太經濟合作組織（APEC）秘魯峰會的台灣代表林信義周五（11月15日）會見了美國總統拜登，並邀請他在不久的將來訪問台灣。台灣代表團稱，兩人交談互動熱絡，並合影留念。

APEC峰會少數幾個台灣和中國都派代表參加的國際會議之一。但是，由於中國的反對，台灣並不由總統率團出席。中共將台灣視為中國的領土，不承認其有進行國與國外交關係的權利。

林信義是台灣前行政院副院長和前經濟部長，也是目前台灣總統府資政，他今年代表台灣總統賴清德參加在秘魯首都利馬舉行的APEC領導人峰會。

林信義與拜登"交談互動熱絡"

台灣代表團說，林信義和拜登在"領袖與貴賓非正式對話"期間進行了晤談，加拿大總理杜魯道也在一旁聆聽。除了就台美議題進行交流，林信義也向拜登過去四年對促進台美關係所作出的貢獻表示感謝，並熱情邀請拜登，在不久的將來方便時訪台，兩人交談互動熱絡。

拜登政府一名官員對此事進行了淡化，稱這只是會廳裡的"一次握手"。

白宮暫未回應拜登是否計劃訪問台灣的置評請求。根據日程，拜登將在明年1月20日卸任，屆時川普将宣誓繼任。

這不是第一次台灣APEC領袖代表在場邊與美國總統互動，去年台灣代表張忠謀與拜登也有互動，但大多是社交寒暄，林信義此次則交流了台美議題並邀拜登訪台。

林信義與布林肯談"持續強化夥伴關係"

林信義還於周四與美國國務卿布林肯會晤，兩人就台美雙方在各層面夥伴關係的持續強化交換意見。台灣代表團稱，會談也針對如何確保區域的和平穩定，共同促進區域及台灣友邦繁榮與發展等議題進行意見交流。整體會談氣氛熱絡。

美國國務院對此未立即發表評論。

布林肯周五在一場演講中提到台灣，稱其參與了由美國、澳洲、日本和紐西蘭推動的項目，旨在為太平洋島國安裝海底電纜，以改善數字接入。

林信義與習近平並排出席經濟領袖晚宴

台灣媒體還報導，林信義15日晚間也出席了在秘魯總統府舉辦的經濟領袖晚宴，與會的20名經濟體領袖，以秘魯總統博魯阿爾特居中，一字排開就坐，欣賞秘魯所準備的特色歌舞演出。林信義被安排在舞台右方第5個位置，習近平則被安排在舞台左方第8個位置，與林信義之間隔了7位領袖。

儘管華盛頓自1979年起進行外交轉向，與中國建交並切斷了與台灣的正式外交關係，但美國仍是台灣最重要的國際盟友和武器供應者。

台灣的民選政府拒絕接受中國的主權主張，強調台灣的未來只能由台灣人民決定。

（路透社、台灣媒體）

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