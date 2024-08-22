台灣10名退役軍官間諜案宣判 8人獲刑 最高13年

據台灣中央社22日消息，去年11月被起訴的10名現役及退役台灣軍人涉嫌為中國從事間諜活動一案審理結案，其中8人獲刑，1人在逃，1人被判無罪。

（德國之聲中文網）台灣高等法院8月22日審結航特部謝姓中校等10人涉共諜案，其中退役陳姓男子逃亡通緝中，謝姓中校等8人被判處1年6月至13年，另有1人被判無罪。8名被判刑的被告均可上訴。

台灣高等法院的一份聲明稱，周四宣判的被告在"金錢誘惑"之下，"為中國收集情報，導致重要機密洩露"。台灣國防部發布新聞稿表示，去年2至7月間，陸續接獲檢舉「謝姓民間人士發展組織搜情案」之後啟動調查。

高檢署11月27日宣佈偵結該國安案件，共起訴10人，"其中有現役軍人涉受利誘拍攝'我願意投降解放軍'心戰影片，向中共表示效忠，嚴重違反國軍忠誠義務，惡性重大，建請法院從重量刑"。台灣高檢署當時的聲明指出，其中三名被告（陳姓被告、退役的蕭姓少校、謝姓商人）被指控招募現役軍人收集軍事情報，"為大陸地區發展組織"。

國防部在周四的聲明中指出，近年偵辦共諜案，多為官兵主動檢舉，並強調"面對中共對台情搜無孔不入"，將持續落實保防教育、強化安全警覺。

據中央社報導，2011到2023年期間，台灣查獲共諜案計40案，涉案軍文職人員共113人，與過去相較明顯增多。

（據中央社、法新社）

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