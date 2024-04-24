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台灣
是位於亞洲東部、太平洋西北側的島嶼。
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即時新聞
2024年4月24日
2024年4月24日
美參院通過援烏以台法案 80億美元助印太抗中
2024年4月21日
2024年4月21日
美國眾議院通過總值950億法案 援助烏、以、台
2024年4月21日
2024年4月21日
布林肯下周訪華 談俄烏戰爭、台海、經貿
2024年4月20日
2024年4月20日
蔡英文祝賀台灣變裝皇後美國奪冠
2024年4月20日
2024年4月20日
美菲軍演在即 中國軍機在台灣周邊頻繁活動
2024年4月18日
2024年4月18日
美國會將表決外國援助法案 拜登：對世界表態
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深度報導
被害者家屬成廢死律師 台灣激辯死刑存廢
被害者家屬成廢死律師 台灣激辯死刑存廢
台灣憲法法庭23日針對「死刑是否合憲」展開歷史性辯論，律師、法務部、專家與大法官從死刑是否侵害人性尊嚴、判決是否具有「恣意性」等展開言詞攻防。台灣會不會從此廢除死刑，釋憲最快3個月內就會有結果。
政治
2024年4月24日
2024年4月24日
牆外文摘：藍營訪陸團與王滬寧對台新策
牆外文摘：藍營訪陸團與王滬寧對台新策
有評論認為，習近平在「馬習二會」的「溫情喊話」是王滬寧對台「迂直之計」之一。王滬寧主導聯美制台是為了「防獨」，拉攏非綠則是為了「促統」，其目的都是指向賴清德。
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
客座評論：習沒矮化馬 卻矮化了台灣
客座評論：習沒矮化馬 卻矮化了台灣
習馬二會落下帷幕，本文作者認為，中國大陸今後幾年以經濟發展為重，需要習近平親自出面對台灣釋出軟調子為兩岸緊張情形降溫，於是，馬英九充當了這樣一個「工具」，而且樂於扮演這個角色。
鄧聿文
評論
政治
2024年4月11日
2024年4月11日
客座評論：「功成」的習近平與「名就」的馬英九
客座評論：「功成」的習近平與「名就」的馬英九
台灣的前總統馬英九和中國國家主席習近平的「馬習二會」落幕並回到了台灣。馬英九「雖千萬人吾往矣」、不計毀譽、不論成敗，也希望能和習近平再次會面，這是為什麼？兩人說的話中又有何涵義？
詹威克
評論
政治
2024年4月11日
2024年4月11日
歐美或對中國傳統製程晶片採取限制
歐美或對中國傳統製程晶片採取限制
在美國實行對華尖端晶片出口管制封鎖後，歐盟和美國開始對中國在傳統製程晶片領域的主導地位感到擔憂。傳統晶片不涉及尖端技術，但被廣泛地使用於日常科技領域。
經濟
2024年4月6日
2024年4月6日
台灣強震後救援持續 外界評防震有成
台灣強震後救援持續 外界評防震有成
台灣在發生25年來最大規模強震後，4日仍持續積極救援，目前仍有超過百人受困。即便救援受阻、部分地區未收到地震警報，但多位美國學者對台灣的抗震及災後應變能力表達高度認可。原因是什麼？
自然與環境
2024年4月4日
2024年4月4日
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焦點話題
台灣太陽花學運十週年 林飛帆首度重返議場
想到台灣太陽花學運，第一個出現在腦海的畫面是什麼？這場撼動台灣社會的運動已經過去十年了。這十年間，學運領袖林飛帆從在街頭衝撞的青年，到走入體制的政治幕僚。DW與林飛帆一起重返立院議場，聽聽他為何做出這樣的決定？他在這十年經歷了哪些掙扎？此刻他是如何看待這場運動與自己？
政治
2024年3月16日
2024年3月16日
08:12 分鐘
牆外文摘:制止中國越線 賴清德當學菲律賓
有評論指出，賴清德的勝選為台灣提供了一個機會，使其對北京的軍事侵略能夠採取一種更透明的、類似於菲律賓的做法。同時，華盛頓還應與台北協調，以更有效的方式遏制中國的挑釁。
媒體
2024年3月3日
2024年3月3日
台灣前總統馬英九專訪
台灣大選在即，前總統馬英九接受DW專訪。去年才訪中的馬英九反覆強調，他8年任內台海平靜無波，現在的備戰思維恐帶來災難。他也提到了兩岸統一的條件就是和平跟民主，要由人民決定，並強調要試圖說服北京，「以武力作為最後的手段，可能永遠也得不到台灣。」
政治
2024年1月10日
2024年1月10日
09:19 分鐘
台灣官方民調：87.5%民眾反對「一國兩制」
台灣的大陸委員會9日公佈民調指出，近九成的民眾反對「一國兩制」，並強調「多數民意反對中共對台政治軍事等施壓」，這次民調和之前有何不同？
政治
2021年9月10日
2021年9月10日
白宮印太事務官：不會聲明保衛台灣
近來美國一些知名學者和人士呼籲華盛頓應該給予台灣更明確的安全保證，但白宮印太事務官卻不苟同。
政治
2021年5月5日
2021年5月5日
抗議奏效 加拿大UBC不再將台灣標注為中國一省
台灣政府取得了小小的外交勝利。在台灣外交部發出抗議後，加拿大學府英屬哥倫比亞大學(UBC)表示不會再將"台灣"標注為"中國一省"。
政治
2020年7月7日
2020年7月7日