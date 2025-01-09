台灣調查局將擴大調查台灣民眾領中國身份證

台灣網紅八炯日前在社群平台上發佈中國統戰紀錄片，稱台灣有20萬人領有中國身份證，引發各界討論。台灣調查局指出，經調查後發現確實有部分民眾領有「中國居民身份證」或「居民戶口簿」，將擴大調查。

（德國之聲中文網）台灣民眾持有「中國身份證」近日引起熱烈討論，台灣調查局週三（8日）表示，民眾領取中國居民身份證除了違反法令外，也涉及國家認同等國安問題，經調查後發現確實有部分民眾領有「中國居民身份證」或「居民戶口簿」，將依法函送台灣內政部進一步調查。

中國身份證為何突然引發討論？

台灣網紅八炯日前在社群平台上發佈中國統戰紀錄片，揭露中國政府以補助和貸款等方式，吸引台灣民眾申辦「中國居民身份證」。八炯宣稱當前約有20萬名台灣人持有中國身份證，但台灣並未證實此數據。

台灣年輕人看「中國居住證」 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

《金融時報》6日引述台灣官員、遊客和商人說法報導，指近期有前往中國的台灣人被要求填寫「三證」（中國居住證、銀行帳戶和當地手機號碼）申請表。不少特殊活動上也有辦理相關證件的櫃檯，包括去年6月在中國舉行的黃埔軍校百年慶典上，就有台灣的退役軍人被安排辦理中國身份證，兩岸論壇上也有申請「三證」的服務。

一名不具名台灣官員稱，台方擔心越來越多台灣人取得中國身份證將影響管轄權，「如果一名持有中國身份證的台灣人參與了這裡（台灣）的事件，中國可以說他們需要處理這個問題，因為這個人是他們的公民，並干涉我們的內政」。

台灣人可同時持有兩岸身份證？

台灣調查局指出，台灣民眾若在中國設有戶籍、領用「中國護照」或持有「中國身份證」，依兩岸人民關係條例規定，將註銷其在台灣的戶籍、喪失在台灣選舉、罷免等公民權，以及健保、長照資格等相關權利。

此外，中國政府除了可對持有中國身份證的民眾在台灣的收入徵稅外，也可隨時對其採取法律追訴。

中國外交部及國台辦暫未對此回應。

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（金融時報、中央社）

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