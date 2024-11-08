台灣設「戰情中心」 線上參與氣候大會

由於台灣未受邀參加於亞塞拜然舉辦的COP29，台灣環境部長因此宣佈設置「COP29戰情中心」，透過線上參與掌握會議最新發展。

（德國之聲中文網）第29屆聯合國氣候變化大會（COP29），於11月11日至22日在亞塞拜然首都巴庫舉行。儘管部長未受邀與會，台灣環境部仍在今天召開記者會宣佈，設置「COP29戰情中心」，自11日起每天透過線上參與直播並匯整資訊等方式，同步掌握COP29的最新發展。

環境部長彭啟明過去11年來一直以非官方身份親自與會，他在一場外交部記者會上表示，這次不能至巴庫參加峰會是出於政治原因。他指出，今年「很可惜的是，全世界200多個國家裡面，196個環境部部長可以進去，我應該是全世界唯一一個沒有收到邀請函的」。

中國的「好朋友」

亞塞拜然與中國關係緊密，去年7月中國國家主席習近平與亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）見面後，兩國發表了《中華人民共和國和亞塞拜然共和國關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明》，同意拓展雙方在政治、經濟、文化等領域的合作。

台灣外交部網站在關於亞塞拜然的入境須知中寫道：亞塞拜然政府對台灣並非友善，台灣人取得亞塞拜然簽證具相當難度。並建議應避免在該國過境轉機。

民間團體出席

不過，彭啟明隨後在其Facebook頁面發文強調，今年雖然「因為身份的關係沒辦法參與」，但是「台灣不會缺席」。他補充，仍有一些台灣的低階官員和智庫人員將赴亞塞拜然與會。

「三立新聞網」報導稱，台灣非官方團體「亞洲SDG行動倡議組織」的團員已陸續抵達巴庫，並且將在COP29會上發表演說。

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氣候變遷影響全球

台灣行政院國家永續發展委員會訂下的目標是在2050年實現淨零排放，落實「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」。總統賴清德已成立國家氣候變遷對策委員會來協助政府落實相關規劃。

彭啟明說，氣候變遷也會對台灣造成衝擊。他指出，隨著全球氣候變暖，位於亞熱帶的台灣未來或將遭遇更強、更具破壞性的颱風，或者是完全沒有颱風造訪的反常現象。依賴颱風降雨作為水源的台灣，在2021年遭遇了歷史上最嚴重的乾旱，原因之一是2020年沒有颱風過境。

（綜合報導）

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