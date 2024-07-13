台灣罕見公佈中國火箭軍在內蒙古試射

台灣國防部周六表示，監控到中國火箭軍在內蒙古的「多波」測試行動，雖然對中國的軍事活動保持著密切關注，但台灣公佈其在大陸監測到的詳情極為罕見。

（德國之聲中文網）台灣國防部周六（7月13日）表示，他們正在監控發生在內蒙古的「多波」測試行動，並表示，台灣的防空部隊保持高度警覺狀態。鑑於北京在台灣周圍的軍事活動頻繁，台灣對中國的所有軍事活動都保持著密切關注，但很少公佈其在大陸觀察到的詳情。

根據台灣國防部網站，國防部偵獲中共火箭軍試射，自當天凌晨大約4時起，陸續偵獲中共火箭軍部隊在蒙古地區進行多波次試射行動。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握、持續監控相關動態，防空部隊保持高度警覺，加強戒備、適切應處。

火箭軍負責中國解放軍的常規、戰略飛彈等裝備，其中亦包含核打擊等北京正在迅速擴張的陸基核威懾力量，是中國軍方極為重要的一支力量。

2022 年 8 月，時任美國眾議院議長佩洛西訪台不久後，中國就在台灣周邊舉行了為期三天的實彈演習作為回應。

有安全消息來源向路透社表示，台灣中央山脈的一些山峰上設有強大的雷達站，可以深入監測中國大陸的情況。

在蔡英文的兩屆總統任期內，台海關係一落千丈，幾乎所有高層溝通都被切斷。今年5月賴清德正式就職台灣總統，中國稱他為「危險的分裂分子」。賴清德上任後，北京加大了軍事壓力，包括進行軍事演習。賴清德多次提出與中國對話，但都被拒絕。他在520演講上對中國喊話，呼籲中方尊重台灣人民的選擇。

台灣前總統馬英九專訪 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社等）

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