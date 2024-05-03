台灣稱多架中國軍機飛越台海中線

隨著5月20日台灣新總統就職儀式的臨近，中國方面針對台灣的軍事動作也變得更為頻繁。台灣國防部周五表示，偵測到多架中國軍機越過台海中線。

（德國之聲中文網）台灣國防部周五發表聲明稱，過去24小時內，共發現26架中國軍機和5艘艦船在台灣周邊活動。其中至少有17架中國軍機飛越台灣海峽中線，進入台灣北部和中部的防空識別區（ADIZ）。

過去四年以來，中國方面明顯加強了針對台灣的軍事動作。北京視台灣為其固有領土的一部分，並聲稱不排除使用武力同台灣實現統一的可能性。

台灣國防部在其例行晨報中稱，過去24小時內，17架中國軍機飛越了台海中線，並一度飛抵距基隆41海裡處。基隆設有一座重要的海軍基地。

台海中線是兩岸之間的非正式邊界線，不過，中國軍機飛越中線已經成為常態。中方表示，他們並不認可台海中線的存在。

此前，台灣方面周四還表示，中國方面在台海附近舉行了本周第二次「聯合巡航」行動。周五，中國國防部沒有對路透社的置評請求做出回應。目前，中國正值五一休假期間。

周四，負責台海事務的中國人民解放軍東部戰區在其微信帳號上發布了一些海軍艦只開展實彈演習的圖片。圖片說明文字中寫道：「登陸先鋒隊時刻準備戰鬥」。不過，中國軍方並沒有說明，此次演習的時間和地點。

民進黨人賴清德將於5月20日宣誓出任台灣總統。 圖片來源： Sam Yeh/AFP/Getty Images

本周三，台灣最高安全官員表示，中國方面可能會在台灣總統就職儀式後舉行軍事演習，台灣對此保持高度警惕。台灣國家安全局局長蔡明彥表示，近來中國對台軍事動作中開始出現了一些戰術新花樣：「中國對台灣的聯合戰備警巡開始在夜間進行，並在聯合戰備警巡加入登陸艦和掃雷艦等其他機艦運作。」

今年一月，台灣舉行的總統大選中，過去四年擔任副總統的民進黨人賴清德贏得勝利。總統就職儀式將於5月20日舉行。北京認為賴清德是危險的台獨分子，並多次拒絕了賴清德提出的對話建議。同其前任蔡英文一樣，賴清德也拒絕北京提出的主權訴求，而強調只有台灣人民才能決定台灣的未來。

（路透社，法新社）

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