台灣民眾黨主席柯文哲被檢方起訴

前台北市長、民眾黨主席柯文哲因「京華城」弊案、「木可公司」政治獻金等案，周四（12月26）日遭台北地檢署起訴。檢方要求28年6個月的刑期。

（德國之聲中文網）檢方指控，柯文哲違背市長宣誓條例「不收受賄賂」等誓詞，圖利財團、侵佔數千萬政治獻金，因此以收賄、圖利、侵佔、背信等罪起訴他。柯文哲自今年9月以來一直在押，當時他反指檢方「編故事」，否認指控。

對於柯文哲遭起訴，民眾黨立委黃國昌批評檢方「政治辦案」，執政的民進黨稱「尊重司法」，國民黨則呼籲司法機關公正審查，「重新找回民眾的信任」。

65歲的柯文哲從醫界出身，2014年太陽花運動之後步入政壇，曾擔任兩屆台北市長。 2019年，他創立民眾黨，在今年初的總統大選中落敗。他曾被視為台灣第三勢力崛起的指標人物。如今柯文哲政治醜聞纏身，民眾黨聲望也遭重挫，有觀察認為，這顯示台灣政壇第三勢力的衰落。

不過，台灣另一支第三勢力「時代力量」黨主席王婉諭26日在臉書上表示：「不要因為對柯文哲失望，就對更好的政治期許感到絕望，或對公共事務轉趨冷漠……台灣需要國家立場明確、反共的在野黨，更需要清廉、價值清晰的第三勢力。 」

今年9月柯文哲被捕時，社會民主黨台北市議員苗博雅曾稱他是「迷航的政治教主」，「台灣要邁向一個更成熟的公民社會，面對政治偶像的幻滅是必然的過程」。

（綜合報導）

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