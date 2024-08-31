台灣民眾黨主席柯文哲不服逮捕 法院駁回提審

捲入京華城案的的台灣民眾黨主席柯文哲拒絕夜間偵訊，被當庭逮捕。這名台灣第三大黨的領袖近日醜聞纏身，已嚴重影響到其自身與民眾黨的支持率。

（德國之聲中文網）因台北京華城弊案被查的台灣民眾黨主席柯文哲周六（8月31日）凌晨拒絕夜間偵訊並欲離開，被台北地方檢察署當庭逮捕。

對此，台北地檢署發布聲明指出，檢察官告知柯文哲可以先行休息後再接受訊問，但仍遭柯文哲拒絕。台北地檢署還表示，經審酌柯文哲涉犯貪污治罪條例的圖利罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯及證人之虞，若柯文哲未完成訊問程序，即任其自由離去，將使案情晦暗不明的風險驟升，而有妨害偵查目的，因此決定將其當庭逮捕。

柯文哲認為逮捕程序有誤，聲請提審。台北地方法院則於周六當天認定逮捕合法，裁定聲請駁回，柯文哲應返回台北地檢署繼續接受偵訊。

關注此案的中國媒體財新網指出，這是台灣政壇史上首次有主要政黨的負責人被檢方逮捕的紀錄，柯文哲被調查將牽動台灣政壇板塊變動。

律師：考慮提出抗告

據台灣《聯合報》周六報導，柯文哲的委任律師鄭深元表示，考慮提出抗告。並透露檢廉問完政治獻金案後，才問京華城案，柯文哲無法接受車輪戰式訊問，才主張拒絕夜間詢問。台北地檢署此前解釋，檢察署和廉政署依法實施偵查作為，且兩案有相關聯處。

另據台灣中央社報導，民眾黨立法院黨團總召黃國昌周六下午前往現場與支持者席地而坐聲援，他強調，民眾黨絕對不會被擊垮，他們都相信柯文哲、支持柯文哲爭取清白。

柯文哲曾於2014至2022年之間擔任台北市長 圖片來源： Wally Santana/picture alliance/ASSOCIATED PRESS

從異軍突起到醜聞纏身

柯文哲於五年前創立的民眾黨是台灣立法院內僅次於國民黨、民進黨的第三大黨。在今年一月舉行的台灣總統和立法委員選舉中，柯文哲獲得369萬票，得票率26.46%。有觀察人士認為，這對於一個首次參選總統的政黨或者個人而言，算是相當不錯的成績。

目前，雖然民眾黨在台灣113席立法院中僅有8個席位，但由於執政的民進黨和最大的反對黨國民黨均未能在立法院選舉中贏得半數，所以民眾黨民眾黨成為關鍵少數，扮演著舉足輕重的角色。

然而， 這名曾於2014至2022年之間擔任台北市長的民眾黨黨主席近日卻接連捲入政治醜聞。在京華城容積率弊案中，柯文哲被指在台北市長任內處理京華城都市更新計劃時放寬容積率，或有不當圖利。周五上午，台北地檢署聯合廉政署搜索民眾黨中央黨部並搜索了柯文哲的住家及辦公室。柯文哲向媒體表示，這是台灣史上首次有主要在野黨的中央黨部與其主席的住家、辦公室被搜索。他強調說：「我非常坦蕩，我知道自己沒有問題。執政當局要清楚說明，今天是有什麼證據要做這個動作？」

暫卸黨主席職務

此前一天，為解釋已延燒一個月的2024年大選政治獻金疑雲，柯文哲召開記者會表示，當初是為了節省人力，卻變成沒有監督，賠上自己和民眾黨的聲譽和形象，並鞠躬致歉。他指出，自己「要負最大責任」，因此決定向黨部請假三個月，暫時卸下黨主席職務，並自請黨內中評會調查。柯文哲還表示，要好好反省，自己「還能不能帶領台灣民眾黨、能不能繼續給支持者願景與繼續前進的力量？」

政治獻金爭議尚未平息之際，柯文哲本周一又被爆出用4300萬新台幣選舉補助款，購置立法院附近的商業辦公空間，而且登記在自己名下。為此，柯文哲解釋，該黨需要一個在立法院附近的辦公室給立法委員和智庫等使用，他只看到需要，沒有考慮後果，這是他行事風格錯誤之處。而將辦公室登記在他個人名下，柯文哲表示，無論登記誰名下，都是他與黨在使用，兩者不衝突。

路透社觀察到，台灣媒體普遍預計柯文哲將再次參選2028年總統大選。然而，民調顯示，圍繞柯文哲及其政黨的醜聞已嚴重打擊了他和民眾黨的支持率。

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