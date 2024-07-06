台灣桃園前市長鄭文燦涉貪 法院裁500萬新台幣交保

台灣桃園前市長鄭文燦涉貪 法院裁500萬新台幣交保2024年7月6日
（德國之聲中文網）台灣民進黨籍海峽交流基金會董事長鄭文燦涉貪被捕。據台灣桃園地方法院周六（7月6日）在其網站發布的新聞稿，桃園地方檢察署向法院聲請羈押鄭文燦，地方法院訊問後裁定以新台幣500萬元具保，並限制住居、出境、出海，並禁止與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關人聯繫或接觸。
桃園地方法院介紹，就聲請意旨鄭文燦涉犯洗錢防製法罪嫌部分，依鄭文燦的供述及聲請書所附相關供述及卷證資料，難認鄭文燦所收受的500萬元款項，鄭文燦確實於2017年9月收受500萬元，但於2018年8月時又交還廖姓人士。法官認為，無法證明是犯罪所得，因此駁回檢方聲請羈押鄭文燦。
就聲請意旨鄭文燦涉犯不違背職務收受賄賂、洩密罪嫌部分，桃園地院表示，鄭文燦雖否認犯行，但有聲請書附件所載之相關供述及非供述證據資料可佐，此部分犯罪嫌疑重大。
檢方抗告
台灣中央社報導稱，桃園地檢署周六當天表示，該裁定認事用法不當，已當庭抗告，並將立即提出抗告書。另據台灣中視新聞網消息，桃園地院審理後，裁定500萬元交保，鄭文燦面露微笑走出法院，全程不發一語。
此前，鄭文燦已通過律師發表聲明，強調自己沒有不法行為，一切會配合司法調查，希望能盡快釐清真相，證明清白。台灣總統府發言人郭雅慧周六表示，總統府尊重司法，期盼司法單位秉持毋枉毋縱的精神，盡速釐清事實。
公開資料顯示，周六當天正值鄭文燦57歲生日。他曾於2014年12月至2022年12月擔任桃園市市長，並於2023年擔任台灣行政院副院長。上個月，鄭文燦正式就任台灣海峽交流基金會董事長。據台灣媒體報導，鄭文燦疑於其桃園市市長任內涉嫌在「變更林口特定區計劃-工五工業區擴大方案」中受賄，但桃園當地法院周六的新聞稿中並未提及此方案。
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