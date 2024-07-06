台灣桃園前市長鄭文燦涉貪 法院裁500萬新台幣交保

台灣海峽交流基金會董事長、桃園市前市長鄭文燦因涉嫌貪污遭桃園地方檢察署向法院聲請羈押並禁止接見。法院裁定鄭文燦以500萬元新台幣交保，並限制住居、出境、出海。

（德國之聲中文網）台灣民進黨籍海峽交流基金會董事長鄭文燦涉貪被捕。據台灣桃園地方法院周六（7月6日）在其網站發布的新聞稿，桃園地方檢察署向法院聲請羈押鄭文燦，地方法院訊問後裁定以新台幣500萬元具保，並限制住居、出境、出海，並禁止與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關人聯繫或接觸。

桃園地方法院介紹，就聲請意旨鄭文燦涉犯洗錢防製法罪嫌部分，依鄭文燦的供述及聲請書所附相關供述及卷證資料，難認鄭文燦所收受的500萬元款項，鄭文燦確實於2017年9月收受500萬元，但於2018年8月時又交還廖姓人士。法官認為，無法證明是犯罪所得，因此駁回檢方聲請羈押鄭文燦。

就聲請意旨鄭文燦涉犯不違背職務收受賄賂、洩密罪嫌部分，桃園地院表示，鄭文燦雖否認犯行，但有聲請書附件所載之相關供述及非供述證據資料可佐，此部分犯罪嫌疑重大。

檢方抗告

台灣中央社報導稱，桃園地檢署周六當天表示，該裁定認事用法不當，已當庭抗告，並將立即提出抗告書。另據台灣中視新聞網消息，桃園地院審理後，裁定500萬元交保，鄭文燦面露微笑走出法院，全程不發一語。

此前，鄭文燦已通過律師發表聲明，強調自己沒有不法行為，一切會配合司法調查，希望能盡快釐清真相，證明清白。台灣總統府發言人郭雅慧周六表示，總統府尊重司法，期盼司法單位秉持毋枉毋縱的精神，盡速釐清事實。

公開資料顯示，周六當天正值鄭文燦57歲生日。他曾於2014年12月至2022年12月擔任桃園市市長，並於2023年擔任台灣行政院副院長。上個月，鄭文燦正式就任台灣海峽交流基金會董事長。據台灣媒體報導，鄭文燦疑於其桃園市市長任內涉嫌在「變更林口特定區計劃-工五工業區擴大方案」中受賄，但桃園當地法院周六的新聞稿中並未提及此方案。

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