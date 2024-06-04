台灣政壇領袖紀念六四35周年

（德國之聲中文網）台灣新任總統賴清德在臉書發文寫道，"一個真正令人尊敬的國家，是可以讓人民大聲說話。任何政權都應該勇敢面對人民的聲音……紀念六四，不只是為了六四，更因為全球心繫民主自由的人們，都有著共同的信念：唯有民主自由，才能真正保護人民。"

他表示，六四的記憶不會在歷史的洪流中消失，"因為這提醒著我們，民主自由得來不易，我們要用民主凝聚共識，以自由回應專制。"

台灣副總統蕭美琴 圖片來源： Chiang Ying-ying/AP Photo/picture alliance

蕭美琴：直到今天沒人忘記

台灣副總統蕭美琴也表示，"1989年發生在天安門影響國際的重要事件，直到今天，誰都沒有忘記。"她說，台灣也會持續和國際上的民主夥伴攜手，"共同捍衛民主自由的普世價值和生活方式。"

國民黨主席朱立倫 圖片來源： Tsou Tzung Han/DW

朱立倫：六四曾是最緊密相連的一刻

國民黨主席朱立倫也在臉書發文，稱當年的六四前夕，是"兩岸人民跨越時空和意識型態，最緊密相連的一刻。當年的中正紀念堂廣場和天安門廣場保持電話聯機，剛經歷解除戒嚴的台灣青年學子，為和平爭取自由民主的大陸學生加油打氣，這時，連結兩岸的不再只是歷史、文化、和血脈，更是追求自由、民主、和人性尊嚴等普世價值的共同期待。"

"國民黨永遠與追求自由和民主的所有好朋友們站在一起，我們堅定捍衛中華民國，守護這座華人的民主燈塔。"

民眾黨主席柯文哲 圖片來源： Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

柯文哲：有真相，才有原諒

民眾黨主席柯文哲則呼籲中國政府"平反六四"，強調一個國家是否進步，取決於它是否能面對歷史中難以面對的日子。他認為，"已經到應該平反六四的時候了，能證明中國政府可以面對自己的歷史，更重要的是不讓歷史的悲劇再發生。"

柯文哲還將六四與台灣"二二八事件"相比寫道，"有真相，才有原諒。有原諒，才有和解。有和解，才有和平"。他說，"讓不能被說出口的日子能被說出口，是開放社會的第一步，這一步，台灣走了四十八年。"

(綜合報導)

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