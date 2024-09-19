台灣捲入黎巴嫩爆炸案 有哪些疑點？

「台灣製造」的呼叫器被指跟中東武裝衝突有關，雖然業者金阿波羅已否認有生產該產品，但後續仍引發台灣科技業供應鏈遭滲透的疑慮。此外，有台灣國安人士透露，中國的網路平台開始出現針對台灣的假訊息攻勢。

（德國之聲中文網）黎巴嫩連續2天發生爆炸事件，週二（9月17日）先是呼叫器遭連環引爆，至今已有12人死亡、約3千人受傷；週三（18日）又傳出一波無線對講機的爆炸案，導致至少20人喪命、約450人受傷。

這兩波爆炸的攻擊目標都是黎巴嫩真主黨（Hezbollah），該組織指控以色列要對爆炸事件負責，伊朗則批評以色列犯下「大規模謀殺」和「恐怖主義行徑」。真主黨背後有伊朗政府支持，被德國和美國視為恐怖組織。

台灣科技業的供應鏈遭到滲透？

華盛頓近東政策研究所的反恐和情報專家利維特（Matthew Levitt）告訴DW，17日的呼叫器爆炸事件，是針對真主黨的大規模情報滲透，「以色列極有可能是這次事件的幕後黑手」。

利維特認為，「看起來很明顯，採購的供應鏈上，呼叫器在過程中被植入了少量炸藥」；這件事可能也是以色列向真主黨發出的訊號，表明以方「是非常非常認真」要真主黨停止11個月來對以色列北部發射火箭的行為。

自去年10月，巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體哈馬斯襲擊以色列至今，與哈馬斯結盟的真主黨幾乎每天都攻擊以色列。儘管許多專家研判以色列是爆炸案主導者，但以色列尚未證實或否認。

黎巴嫩呼叫器爆炸案被疑與台企有關 「金阿波羅」董事長連呼「害死我了」 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

《金融時報》引述台灣官員和業界專家觀點，認為即使呼叫器是在歐洲或中東組裝，還是需要從台灣或中國企業採購大部分重要零件，例如低階通訊晶片、接收器和基礎等級的主機板。

報導指出，這顯示科技產品供應鏈的複雜，涉及數以萬計的台灣小企業，其中很多企業的創辦人在中國、越南經營過工廠，卻對跨境安全、出口管制規則不甚瞭解。

半島電視台引述台灣海洋大學科技法學者江雅綺觀點，認為台灣雖然不太可能直接參與或涉入中東的爆炸案，但有鑑於台灣科技業在全球供應鏈的重要性，此事仍然令人擔憂。「這件事對業界來說會是巨大、關鍵的教訓……台灣科技業以前覺得自己只是硬體廠商，跟政治無關、只是在做自己的生意，但現在不是了。」

中國假訊息作戰虎視眈眈？

據中央社報導，不具名的台灣國安人士表示發現「有心人士來自網路的攻擊，試圖透過網路傳播，惡意將台灣與這起事件連結」。

報導稱，X平台陸續有帳號發佈「惡意訊息」，把呼叫器進口至黎巴嫩的時間點，跟以色列議會代表團造訪台灣做連結，刻意引發「台灣政府與這起案件有關」、「台灣跟以色列勾結」等聯想；台灣的PTT平台也有帳號發佈類似文章，且帳號的IP位址有異常移動的狀況。

爆炸案發生後，傷者被送到貝魯特的醫院。 圖片來源： Bassam Masri/AP/picture alliance

此外，台灣國安人士監測中國的網路動態，發現網易、百度等平台也出現「台灣生產商很可能是以色列幫凶」等論調。

該國安人士表示，雖然現階段尚未發現中國官媒直接介入的跡象，但「參與抹黑行列的這些帳號，長期以來發文都是以配合中國政府反西方、反民主，吹捧中國的特色為主，北京的影子呼之欲出」。

台灣國防部長顧立雄19日被問及，爆炸事件前，台灣是否有獲得以色列情報機構事先通知？對此，顧立雄強調台灣跟以色列「絕對沒有」這樣的情報交換關係。

台灣國防部發言人孫立方則說，台灣的國際合作性質是「有助於區域和平穩定」，並沒有涉及區域外、具挑釁性質的行動。

被引爆的呼叫器到底從哪裡來？

第一波爆炸案發生後，國際焦點集中在一款呼叫器上：貼有台灣企業「金阿波羅」（Gold Apollo）商標的AR-924產品。金阿波羅稱只是授權給位於匈牙利的BAC公司「貼牌」使用商標，該產品不是在台灣製造；不過，金阿波羅創辦人許清光19日仍遭台灣檢調單位約談。

事實上，金阿波羅公司的回應曾有幾度變動，與台灣官方的說法也有出入。

圖為金阿波羅創辦人許清光。 圖片來源： Ann Wang/REUTERS

18日，台灣經濟部曾以書面回應媒體，稱「業者說明該呼叫器的製造與組裝都在台灣完成」，但該產品的規格設計本應「無爆炸造成死傷可能」，因此該公司對於是否屬於其產品「頗有疑問，並判斷呼叫器應為出口後遭改裝」。

台灣經濟部另外又引述出口資料指，金阿波羅主要出口至歐美，上一次出口到匈牙利是2022年，且從沒有直接出口呼叫器到黎巴嫩的紀錄；官員說，業者所稱「呼叫器被改造」、「授權海外貼牌」的說法，要交由司法調查確認。

金阿波羅否認呼叫器是「台灣製造」之後，媒體焦點轉向匈牙利的BAC公司。根據BAC的官網，該公司從事「國際科技合作，銷售電信產品」，且業務包含「從亞洲擴展到開發中國家的新興市場」。

DW實際訪查BAC公司位於匈牙利布達佩斯的地址，但並未見到任何員工。 圖片來源： Bogár Zsolt/DW

根據匈牙利政府的公司註冊資料，BAC從事的業務涉及電子醫療器材、電子零組件製造、天然氣與原油的開採等。

美國全國廣播公司（NBC）指出，BAC的負責人巴索尼-亞齊迪亞加諾（Cristiana Bársony-Arcidiacono）透過電話證實該公司跟金阿波羅有合作關係，但否認自己跟爆炸案有關：「我不生產呼叫器，我只是中介者。我覺得你搞錯了。」

DW實際訪查BAC位於布達佩斯的辦公室，但並未見到任何該公司的員工，亦沒有人回應門鈴。在門口，貼著一張寫著BAC名稱的A4紙，這是唯一證明該公司存在的物品。該建築物的居民表示並不知道這間公司，也很少看到有寄到此處的信件。

匈牙利政府發言人柯維克（Zoltán Kovács）在X平台上否認了呼叫器來自匈牙利的說法，並指BAC公司僅扮演貿易中介角色，在匈牙利並沒有生產和營運據點。

BAC公司的門口貼著一張寫著公司名稱的A4紙。 圖片來源： Bogár Zsolt/DW

（綜合報導）

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