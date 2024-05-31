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台灣指控8家中企私設據點竊密挖角

2024年5月31日

台灣法務部調查局發布新聞稿，點名立訊精密工業股份有限公司等8家中國企業或者辦事處涉嫌「來台非法從事挖角高科技人才」。

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台灣擁有世界上最先進的半導體制造能力
台灣擁有世界上最先進的半導體制造能力圖片來源： Tao-Chuan Yeh/AFP/Getty Images

（德國之聲中文網）台灣法務部調查局指控蘋果供應商立訊精密等8家中國企業或辦事處在台灣非法經營，並試圖挖走本地的科技人才。

中國聲稱台灣是自己的領土，台灣一直在加大力度阻止中國公司竊取技術和挖走人才的非法活動。

台灣法務部調查局周四（5月30日）發布新聞稿，點名立訊精密工業股份有限公司等8家中國企業或者辦事處涉嫌"來台非法從事挖角高科技人才"。調查局沒有透露詳情。

立訊精密工業沒有立即回應置評請求。

調查局點名影片監控設備製造商中國浙江大華技術股份有限公司。因協助中共侵害新疆少數民族人權，該公司而被美國政府制裁並列入軍火工業黑名單。

調查局稱，浙江大華涉嫌在台私設2處未經登記、沒有招牌的辦公室，暗中把公司員工投保於另一家人力派遣公司以規避查緝，但也沒有提供細節。

浙江大華沒有立即回應置評請求。

台灣是晶片製造巨頭台積電的所在地，擁有世界上最先進的半導體制造能力，台灣認為來自中國的這些活動是對其晶片專業技術的威脅

如果沒有台灣的半導體生產，世界怎麼辦？

調查局表示，中企相關非法行為，嚴重影響台灣高科技產業競爭力，相關中企在台協力者切勿心存儌倖，調查局將持續打擊對台挖角、竊密的非法行為，以維護台灣的高科技產業競爭優勢。

周四的公告是台灣法務部本月對中國科技公司涉嫌非法經營進行清查的結果。

台灣檢方2022年指控立訊精密竊取台灣競爭對手可成科技的商業機密，並挖走其員工以贏得蘋果的訂單。台灣檢方就此事稱，已起訴涉案的14人。

（路透社）

 

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