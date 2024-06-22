台灣媒體如何抵禦中國的宣傳戰？

本周在波昂舉行的全球媒體論壇（Global Media Forum）上。來自台灣和德國的媒體人討論了台灣如何應對中國的宣傳戰這一話題。

（德國之聲中文網）今年1月的總統大選前，台灣民眾普遍擔心中國政府會試圖影響選舉。鑑於以往選舉中也發生過類似情況，人們的擔憂並非毫無根據。

北京採用了多種方法來加強對台灣親中團體的支持，勸阻台灣民眾投票支持 "台獨"政黨，並在民眾中製造恐懼氣氛。方法之一是經濟脅迫，中國的宣傳將這次投票形容為在經濟繁榮或蕭條之間做出的選擇。

2018年以來，在台灣的外國媒體機構的數量翻了一番。台灣的重要性與日俱增，不僅與其關鍵的地理位置有關，同時中國對這塊彈丸之地施壓的努力也吸引了全球更多的關注。

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本周德國之聲在波昂舉辦的全球媒體論壇（Global Media Forum）上，一場討論會的主題是"台灣媒體如何抵禦中國的威脅"。與會的嘉賓有"真的假的"（Cofacts）查證協作社群的創辦人李比鄰、台灣著名新聞網站"報導者"的總編輯李雪莉，以及DW調查報導部的負責人馬蒂亞斯‧比林格（Mathias Bölinger）。

專制與自由的對壘

與會者指出，在討論中國旨在破壞台灣民主的媒體戰略時，必須考慮中國進攻性的地緣戰略意圖這一重要背景。

在記者無國界組織發布的 "2024年世界新聞自由指數"中，台灣排名第27位，而中國大陸排名第172位。主持人指出，由此可見，兩岸對新聞自由的看法大相徑庭。"與此同時，根據瑞典民主與多樣性中心的數據，台灣受海外假新聞攻擊的嚴重程度位居世界第一，其中大部分來自中國。"

曾長年在中國作媒體通訊員的比林格認為，中國對台灣的媒體戰略反映了中國國內媒體現狀的特點。"2016年到2021年這段時間裡，我注意到（中國）當局對記者報導的反應之緊張程度加劇了很多。"

討論現場："台灣媒體如何應對中國宣傳戰" 圖片來源： DW

這段時間裡，人們經歷了中國對香港民主抗爭運動的鎮壓、新冠病毒大流行爆發後的嚴厲封控，以及對報導初期疫情的記者的鎮壓。

可以看到，與中國的地區霸權野心相對應的，是其在國內和其聲稱擁有主權的領土上壓制言論自由的力度加大。

多面向的媒體戰

這段時間裡，北京採用不同策略壓制批評性新聞，並影響香港和台灣的公民。中共慣用的手法之一是利用TikTok等社群網站平台，此外還利用親北京團體和在台的大陸籍人士向島內 "傾銷假新聞"。

"過去幾年，情況非常具有挑戰性"，李雪莉說，香港反修例運動被鎮壓後，許多記者失蹤或入獄，"在台灣，中國不僅散佈假新聞，還試圖阻止記者進行報導。"

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討論會主持人、DW台北記者站的鄒宗翰提醒與會者，中國越來越多地使用人工智慧生成內容來進行宣傳。他以深度造假的蔡英文推銷比特幣的Facebook影片為例指出，當然這樣的內容十分"荒謬"，但台灣受眾會一再被灌輸此類虛假訊息。

"你會在社群網站上看到越來越多人工智慧生成的內容，開始可能是娛樂和軟性的新聞，漸漸地，你會習慣於這種AI圖像和影片，感覺這也蠻自然的。然後他們就會向你傳播更加政治性的內容。"

"真的假的"創辦人李比鄰說，中國的媒體戰是多層面、混合型的。中國一方面試圖通過醜化台灣政治家來詆毀他們的聲譽，另一方面也對西方進行負面描繪。因此，必須進行事實核查，並向民眾講解，以反駁中國的這種宣傳。

專家認為，在未來幾年裡，北京的媒體戰很可能伴隨中國對台的軍事動作而升級。因此同時應對這兩方面的挑戰至關重要。

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