台灣媒體如何抵禦中國的宣傳戰？2024年6月22日
（德國之聲中文網）今年1月的總統大選前，台灣民眾普遍擔心中國政府會試圖影響選舉。鑑於以往選舉中也發生過類似情況，人們的擔憂並非毫無根據。
北京採用了多種方法來加強對台灣親中團體的支持，勸阻台灣民眾投票支持 "台獨"政黨，並在民眾中製造恐懼氣氛。方法之一是經濟脅迫，中國的宣傳將這次投票形容為在經濟繁榮或蕭條之間做出的選擇。
2018年以來，在台灣的外國媒體機構的數量翻了一番。台灣的重要性與日俱增，不僅與其關鍵的地理位置有關，同時中國對這塊彈丸之地施壓的努力也吸引了全球更多的關注。
本周德國之聲在波昂舉辦的全球媒體論壇（Global Media Forum）上，一場討論會的主題是"台灣媒體如何抵禦中國的威脅"。與會的嘉賓有"真的假的"（Cofacts）查證協作社群的創辦人李比鄰、台灣著名新聞網站"報導者"的總編輯李雪莉，以及DW調查報導部的負責人馬蒂亞斯‧比林格（Mathias Bölinger）。
專制與自由的對壘
與會者指出，在討論中國旨在破壞台灣民主的媒體戰略時，必須考慮中國進攻性的地緣戰略意圖這一重要背景。
在記者無國界組織發布的 "2024年世界新聞自由指數"中，台灣排名第27位，而中國大陸排名第172位。主持人指出，由此可見，兩岸對新聞自由的看法大相徑庭。"與此同時，根據瑞典民主與多樣性中心的數據，台灣受海外假新聞攻擊的嚴重程度位居世界第一，其中大部分來自中國。"
曾長年在中國作媒體通訊員的比林格認為，中國對台灣的媒體戰略反映了中國國內媒體現狀的特點。"2016年到2021年這段時間裡，我注意到（中國）當局對記者報導的反應之緊張程度加劇了很多。"
這段時間裡，人們經歷了中國對香港民主抗爭運動的鎮壓、新冠病毒大流行爆發後的嚴厲封控，以及對報導初期疫情的記者的鎮壓。
可以看到，與中國的地區霸權野心相對應的，是其在國內和其聲稱擁有主權的領土上壓制言論自由的力度加大。
多面向的媒體戰
這段時間裡，北京採用不同策略壓制批評性新聞，並影響香港和台灣的公民。中共慣用的手法之一是利用TikTok等社群網站平台，此外還利用親北京團體和在台的大陸籍人士向島內 "傾銷假新聞"。
"過去幾年，情況非常具有挑戰性"，李雪莉說，香港反修例運動被鎮壓後，許多記者失蹤或入獄，"在台灣，中國不僅散佈假新聞，還試圖阻止記者進行報導。"
討論會主持人、DW台北記者站的鄒宗翰提醒與會者，中國越來越多地使用人工智慧生成內容來進行宣傳。他以深度造假的蔡英文推銷比特幣的Facebook影片為例指出，當然這樣的內容十分"荒謬"，但台灣受眾會一再被灌輸此類虛假訊息。
"你會在社群網站上看到越來越多人工智慧生成的內容，開始可能是娛樂和軟性的新聞，漸漸地，你會習慣於這種AI圖像和影片，感覺這也蠻自然的。然後他們就會向你傳播更加政治性的內容。"
"真的假的"創辦人李比鄰說，中國的媒體戰是多層面、混合型的。中國一方面試圖通過醜化台灣政治家來詆毀他們的聲譽，另一方面也對西方進行負面描繪。因此，必須進行事實核查，並向民眾講解，以反駁中國的這種宣傳。
專家認為，在未來幾年裡，北京的媒體戰很可能伴隨中國對台的軍事動作而升級。因此同時應對這兩方面的挑戰至關重要。
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