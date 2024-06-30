台灣女歌手在金曲獎頒獎典禮上呼籲不要忘記「天安門事件」

台灣原住民獨立音樂女歌手巴奈在第35屆金曲獎頒獎典禮上以一句「天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記」觸發風波。台媒稱，巴奈在Instagram上的帳號被中國網民「灌爆」。

（德國之聲中文網）昨天（6月29日），台灣舉行第35屆金曲獎頒獎典禮。台灣原住民獨立音樂女歌手巴奈（Panai）以首張台語專輯《夜婆》拿下台語專輯獎。在獲獎致詞時，巴奈說：「金曲獎35年，但是你們知道嗎？天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記。」

近些年，由於兩岸關係持續緊張，中國歌手已經遠離台灣的這一音樂獎項。路透社指出，在頒獎典禮上提及「天安門事件」不會讓北京對這一音樂活動產生好感。

1989年6月4日黎明前，中國軍隊的坦克開進天安門廣場，鎮壓了學生和工人持續數周的民主示威活動。中國從未公佈過死亡人數，但人權組織和目擊者稱死亡人數可能高達數千人。在中國，公開討論六四天安門事件屬於禁忌。但在台灣，人們可以自由談論這件歷史事件。

台灣女歌手巴奈出生於台南，她的父親是卑南族，母親是阿美族。多年來她一直為台灣原住民爭取合法權益而積極參加社會運動。

金曲獎頒獎典禮結束後，巴奈在後台對媒體表示：「民主的道路漫長而崎嶇，我們壓力很大，因為我們不知道是否會被『更大』的勢力欺負。」

她說：「我之所以在台上提到（天安門事件）是因為台灣的民主是一個我們所有人都需要珍惜的過程；我們的自由和言論自由，需要我們來守護。」

台灣總統賴清德在臉書上寫道：「因為有些音樂，我們聽了就不會忘記，今天獲得最佳台語專輯獎的歌手Panai Kusui巴奈的感言，我們也不會忘記。……音樂是人生，音樂也是無所拘束的自由，我們會繼續守護、捍衛所有音樂人創作的自由，也持續打造更好的環境跟舞台，讓更多的音樂作品呈現給所有人。」

據台灣媒體報導，巴奈在頒獎儀式上觸碰兩岸議題引起大量中國網民的不滿。很多中國網民在Instagram巴奈帳號下炮轟：「做音樂初衷就不純粹，非得扯上政治，到時候妳不準領身份證」、「自己是過嘴癮了，把整個獎害了」、「解放台灣勢在必行！」不過也有人對巴奈釋出善意：「非常期待能在大陸看到您的演出，有機會、有心力的話，很謝謝您的創作！」

雖然數名中國歌手音樂人在今年的金曲獎獲得提名，中國歌手許鈞更是獲得最佳作曲人獎，但是他們都沒有赴台出席頒獎典禮。

台灣中央社報導稱，一名名叫裘德的中國音樂人雖然抵達了台灣，但因健康原因在頒獎典禮舉行前就已經返回大陸。

（路透社）

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