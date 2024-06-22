台灣國防部：41架次中國軍機「四面夾台」

台灣國防部周六（6月22日）公佈，在24小時內偵獲41架次中國軍機「四面夾台」。周五，中國公佈「懲治台獨頑固分子」的「意見」，稱最高可判死刑，並且可「缺席審判」。

（德國之聲中文網）台灣國防部周六（6月22日）公佈，在24小時內偵獲41架次中國軍機「四面夾台」。此前一天，中國公佈「懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，稱最高可判死刑。

近年來，北京加大了對台北的施壓力度。台灣新一任總統賴清德5月20日發表就職演說後，中國在台灣周圍進行了大規模軍事演習。

周六，台灣國防部稱，從前一日早上6時到當日早上6時，陸續偵獲計41架次中國軍機出海活動，其中32架次踰越海峽中線，進入北部、西南、東部空域，形成「四面夾台挑釁之勢」，另有7艘共艦持續在台海周圍活動。

台灣國防部表示，台灣軍隊運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。

中國官媒報導，中國多個部門周五（6月21日）在國台辦聯合舉行記者會，公佈「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」。「意見」稱，「對首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑，其中對國家和人民危害特別嚴重、情節特別惡劣的，可以判處死刑」。中國官員稱該「意見」沒有法律追溯期的限制，並可「缺席審判」。該「意見」於當日發佈施行。

台灣陸委會回應表示，堅決捍衛台灣人的自由與權利，絕不接受中共威脅與恫嚇。

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北京視民主台灣為其領土的一部分，近些年來，中國領導人稱統一是「大勢所趨，不可阻擋」。賴清德則被北京視為「危險的分裂分子」。

5月25日，台灣國防部公佈，24小時內偵獲中國軍機62架次、軍艦27艘次，持續在台海周邊活動，創下今年單日最高記錄。

（法新社等）



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