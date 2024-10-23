台灣國防部長：中共若封鎖台灣將是戰爭行為

台灣國防部長顧立雄今日（10月23日）在立法院接受媒體採訪時表示，若中共真要對台灣進行封鎖，按照聯合國的決議，這將是戰爭行為。昨晚，中國遼寧號航艦編隊經台灣海峽北駛。顧立雄表示，國防部運用情監偵手段密切掌握所有動向。

（德國之聲中文網）據台灣自由時報報導，台灣立院外委會今日邀請多個部會，針對解放軍未來可能透過"灰色地帶戰術"和"蟒蛇戰略"對台灣封鎖以及如何確保關鍵物資、能源自主、關鍵產業、基礎設施、民生物資、糧食安全及醫療物資供應無虞做報告並備質詢。

針對媒體有關解放軍10月14日舉行的"聯合利劍-2024B"以封鎖為主，如果中共對台封鎖，台灣能撐多久，能否主動突圍的提問，顧立雄說，中共此次演習雖有劃定封鎖區，但不僅沒有詳細經緯度，也沒有限制海空運的通行。若中共真要進行封鎖，按國際法規範是禁止的。他強調，按照聯合國的決議，這將是一個戰爭行為。也就是說，操演或演練跟實際封控是不一樣的。顧立雄指出，台灣海峽的海上運輸佔全球的5分之1，約達2.45兆美金，若真的進行國際法定義的封鎖，影響是非常嚴重的，甚至包括影響中國本身，國際也不可能坐視不管。

若遭中共封鎖，台灣如何處置？

台灣民進黨立委羅美玲質詢指出，2023年台灣96.7%能源仰賴進口，能源法定安全庫存天數分別為原油90天、煤炭30天、天然氣8天，天然氣法定安全存量相較原油、煤炭低，但是台灣2025年的電力結構，天然氣發電佔比將達50%，若遭遇中共封鎖，台灣該如何處置。

台灣經濟部國營司長胡文中對此表示，目前台灣能源的實際存量都高於法定安全庫存天數，天然氣確實比較少，所以經濟部已規劃3個天然氣接收站，若3座接收站皆順利完成，天然氣安全存量14天以上沒有問題，若台灣遭到封鎖，估計用電量會減少，實際存量將比14天還要多。他還提到，在非常極端狀態下，經濟部有規劃一些退役燃煤電廠可能轉變成國安緊急備用機組，因為煤存量遠高於天然氣存量。

台灣海警局10月14日在台灣外島馬祖列島附近拍攝的中國海警船 圖片來源： TAIWAN COAST GUARD/AFP

遼寧號航艦編隊沿中線以西通過台灣海峽

台灣國防部今日通報，"中共遼寧號航艦編隊昨日夜間由東沙附近海域經台灣海峽北駛，國軍運用聯合情監偵系統嚴密掌握，適切警戒與應處。"

就此，顧立雄表示，"自遼寧艦參加'聯合利劍'演習後，國防部運用情監偵手段密切掌握所有動向，該艦現正通越台灣海峽沿中線以西北駛，而今回亦非其首次通過台海。"

據北京日報客戶端報導，在中國外交部今日的例行記者會上，有記者提問，台灣"國防部"表示監測到了中國大陸的航母過航台灣海峽，中方可否予以證實。另外，對於此前的軍演，台"國防部"表示這將會導致戰爭，並且是一次挑釁。中方對此有何評論？

中國外交部發言人林劍回答說，台灣是中國的一個省，不存在什麼"國防部"，也不存在什麼"國防部長"，這也不是一個外交問題。林劍還說，"台灣是中國的領土，中國的航母在自己的領土和領海行駛是再正常不過的事情。台灣當局無論他們說什麼、做什麼，都改變不了台海兩岸同屬一個中國的事實，也改變不了台灣終將統一、也必將統一的大勢。"

在台海較量威懾力

10月14日，中國舉行環台軍演，並稱其為"聯合利劍-2024B"，表明這場演習是在5月台灣總統賴清德宣誓就職後舉行的為期兩天的"聯合利劍-2024A"演習的延續。比起5月的環台軍演，"聯合利劍-2024B"使用了創紀錄的153架次戰機以及多艘軍艦及海警船編隊，也更接近台灣本島。根據台灣國防部訊息，其中111架次戰機踰越台海中線侵擾西部、西南及東部空域。

10月20日，美國和加拿大的軍艦聯合穿越了台灣海峽，以"展示美國和加拿大維護所有國家航行自由原則的決心。"

10月21日， 中國政府宣佈將於當地時間10月22日上午9點至下午1點，在福建省福州市平潭縣牛山島沿海展開實彈射擊演習，並禁止所有船舶進入相關海域。牛山島是中國大陸與台灣本島最接近之處，離台灣西岸的新竹大約119公里。

(綜合報導）

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