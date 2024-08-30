台灣國防部：解放軍尚不具備全面攻台能力

台灣國防部的一份最新報告指出，解放軍尚未完全具備全面攻台的正規作戰能力，不過正在引進先進新武器，並有其他威脅台灣的選項。

（德國之聲中文網）據台灣媒體報導，台灣國防部在星期五（8月30日）公佈的「中共軍力報告書」中說，中國大陸軍隊仍持續強化聯戰指管效能、建構新型作戰力量、發展新興軍工科技與戰具研發。但對台戰術戰法運用仍受限台海天然地理環境、登陸載具與後勤能力不足等因素，尚未完全具備全面攻台的正規作戰能力。

報告指，近年中國國防預算持續增加，推動各項新式裝備研製與部署，派遣軍機艦頻密繞台，除了擴大各軍種參演兵力，襲擾區域還延伸至台灣西南與東部海空域，顯示大陸不放棄武力攻台意圖。

報告還稱，中國正在加快研發一系列新武器，如H-20轟炸機和高超音速導彈，並增加核彈頭數量。同時還在試驗新的戰術。

報告認為，目前大陸仍以對台進行聯合軍事威懾、聯合封鎖及聯合火力打擊為主要選項，但大陸為達成「徹底解決台灣問題」，將持續強化「聯合登島作戰」整備，戰力增長及對台威脅殊值得台灣方面關注。

台灣桃園機場首度反空降軍演 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

北京：不要幻想解放軍不會出手

賴清德就任台灣新總統後不久，解放軍在台灣周邊開展「聯合利劍-2024A」軍演，加大對台威懾力度。大陸首次派出海警船及科研等公務船，進入台海周邊及台灣控制的外島禁止、限制水域，進行巡邏、水文與海底地形調查等作業。

台灣國防部表示，演習的目的是練習切斷與外界的聯繫和封鎖台灣。登上外國貨船也是中國在沒有公開衝突的情況下，可以採取的一種手段。

根據新的政府財政預算，台灣2025年的國防開支增長速度將超過預期的經濟增長速度。台灣計劃建造更多的潛艇、導彈和其他武器。

本周四在中國國防部的一次例行媒體吹風會上，被問到有關問題，國防部發言人吳謙說，「台灣是中國的一個省，何來國防預算！」他表示，民進黨當局只要搞「台獨」，就不會有和平，「他們挑釁得越歡，就滅亡得越快。在捍衛國家主權和領土完整問題上，任何人都不要幻想解放軍不會出手，而且一旦出手，必是重錘猛擊。在強大的中國人民解放軍面前，『台獨』武裝的所謂『能力』不過是蚍蜉撼樹、不堪一擊。」



台灣防空洞夠用嗎？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社）

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