台灣國安部門：中國正加大認知作戰力度

（德國之聲中文網）該機構表示，2024年中國發布的虛假或帶有偏見的資訊數量增加了60%，從2023年的133萬條增加到216萬條。

台灣國安局認為，年輕網民是「爭議訊息」的投放主要目標，因為影音、論壇、X等社媒平台的爭議訊息大幅上漲。此外，臉書也是「異常帳號」的主要活動平台，TikTok、抖音、X上的異常帳號數量也顯著增加。

簡報中並沒有明確定義何為「爭議訊息」以及「異常帳號」。國安部門警告稱，中國還創建了一些「不真實的帳號」，通過AI技術製作深度偽造影片(Deep Fake)在YouTube等平台上傳播，企圖以虛假的台灣政界人士影音講話來誤導台灣民眾的視聽與認知。值得注意的是，中國當局並不允許民眾在境內使用YouTube、臉書、X、TikTok等平台。

目前，不少台灣報刊、傳統媒體的所有者在中國大陸擁有相當的商業利益，北京方面已經能夠通過這一渠道對台灣傳媒界施加巨大影響力。

近年來，中國軍艦、軍機頻頻在台海周邊區域舉行軍演，保持對台灣的壓力 圖片來源： EASTERN THEATRE COMMAND/REUTERS

中國一直堅稱台灣是其一部分，並且拒絕放棄使用武力手段實現統一。國家主席習近平就在幾天前的新年致辭中強調「誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」。

台灣總統賴清德則在新年致辭中表示，面對來自中國的不斷升級的威脅，台灣將持續加強防禦，並強調台灣是對抗中國、俄羅斯、北韓、伊朗等專制國家的「世界民主防線」之重要組成部分。

（美聯社等）

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