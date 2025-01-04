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台灣國安部門：中國正加大認知作戰力度

德正
2025年1月4日

台灣國家安全局1月3日發布簡報稱，中國方面正在加大認知作戰的力度，通過傳播網路虛假訊息等手段破壞民眾對台灣民主以及台美密切關係的信心, 升高社會對立氛圍。

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來自中國的社媒TikTok在台灣年輕人中愈發受歡迎
來自中國的社媒TikTok在台灣年輕人中愈發受歡迎圖片來源： DW

（德國之聲中文網）該機構表示，2024年中國發布的虛假或帶有偏見的資訊數量增加了60%，從2023年的133萬條增加到216萬條。

台灣國安局認為，年輕網民是「爭議訊息」的投放主要目標，因為影音、論壇、X等社媒平台的爭議訊息大幅上漲。此外，臉書也是「異常帳號」的主要活動平台，TikTok、抖音、X上的異常帳號數量也顯著增加。

簡報中並沒有明確定義何為「爭議訊息」以及「異常帳號」。國安部門警告稱，中國還創建了一些「不真實的帳號」，通過AI技術製作深度偽造影片(Deep Fake)在YouTube等平台上傳播，企圖以虛假的台灣政界人士影音講話來誤導台灣民眾的視聽與認知。值得注意的是，中國當局並不允許民眾在境內使用YouTube、臉書、X、TikTok等平台。

目前，不少台灣報刊、傳統媒體的所有者在中國大陸擁有相當的商業利益，北京方面已經能夠通過這一渠道對台灣傳媒界施加巨大影響力

近年來，中國軍艦、軍機頻頻在台海周邊區域舉行軍演，保持對台灣的壓力
近年來，中國軍艦、軍機頻頻在台海周邊區域舉行軍演，保持對台灣的壓力圖片來源： EASTERN THEATRE COMMAND/REUTERS

中國一直堅稱台灣是其一部分，並且拒絕放棄使用武力手段實現統一。國家主席習近平就在幾天前的新年致辭中強調「誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」。

台灣總統賴清德則在新年致辭中表示，面對來自中國的不斷升級的威脅，台灣將持續加強防禦，並強調台灣是對抗中國、俄羅斯、北韓、伊朗等專制國家的「世界民主防線」之重要組成部分。

（美聯社等）

《零日攻擊》為台灣人敲響警鐘

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德正 德正是德國之聲中文網集體筆名之一。@dw_chinese