台海軍演結束 台北指責北京破壞穩定

中國官媒報導，在台海周邊的軍演已經在5月24日晚間結束。根據台灣國防部的說法，在為期兩天的軍演中，總共偵測到111架中國軍機和軍艦進入台灣附近海域。台灣總統府指責北京單方面挑釁破壞台海和平穩定現狀。

（德國之聲中文網）此輪台海軍演是北京方面對台灣新總統賴清德就職演說的回應。後者在演講中強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，並呼籲「正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇」，被北京認為「販賣兩國論，搞台獨正名」。

台灣總統府則在5月25日表示，中國軍方此前兩日的「聯合利劍-2024A」演習是「單邊軍事挑釁行為」，「不但破壞台海和平穩定的現狀，更是對國際秩序的公然挑釁」。總統府發言人郭雅慧表示，期待中方「以兩岸人民安全幸福為念，互利互惠、共存共榮，停止對台灣以及區域間的各種文攻武嚇，與台灣承擔全球責任，致力於維持台海及區域的和平穩定。」

中國官媒密集報導此次軍演 圖片來源： Kyodo/picture alliance

模擬控制第一島鏈

根據台灣國防部的統計，兩天的軍演期間，中國軍方出動了數十艘軍艦以及至少111架飛機，其中包括蘇30戰鬥機以及具有核打擊能力的轟6轟炸機，軍演範圍則包括台海周邊海域以及台灣和菲律賓之間的巴士海峽。一位不願具名的台灣高階國安官員對路透社表示，中國軍機在巴士海峽東端附近模擬了對外國船隻的攻擊，海警船也在台灣東岸海域模擬檢查民用船隻，說明北京正在借軍演全面演練奪取第一島鏈以西地區的完全控制權。

中國人民解放軍東部戰區5月24日則表示，演習第二天的目的是為了「島鏈內外一體聯動，檢驗聯合奪權、聯合打擊、要域佔控能力」。中國官方媒體新華社也援引國內軍事專家的分析稱，此次軍演讓中國海軍軍艦「前所未有地接近台灣海岸」。

美中防長即將會晤

聯合國秘書長古特雷斯已經通過其發言人「敦促相關各方不要採取可能導致該地區緊張局勢升級的行為」。歐盟對外事務部（EEAS）則發布聲明指出，中國環台軍事活動提高了海峽兩岸緊張情勢，保持台海現狀是歐盟的直接利益，歐盟反對任何以武力或脅迫方式片面改變現狀的行動，呼籲各方克制、避免進一步升高局勢，並透過對話解決問題。

美國國務院也在一封回復台灣中央社的電子郵件中呼籲北京克制、勿藉機挑釁。

美國國防部則在5月24日夜間宣佈，國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)將在下周前往新加坡參加香格里拉對話會時與中國國防部長、海軍上將董軍進行會晤。這也將是近一年半以來美中兩國防長的首次實質性會談，在台海局勢緊張的背景下尤為外界所期待。

近期，美中兩國一直在加強溝通，以避免摩擦升級。就在4月，美國國務卿布林肯訪問了北京與上海。

（路透社、法新社、美聯社等）



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