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台海兩岸
以色列-哈馬斯戰爭
俄羅斯入侵烏克蘭
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台海兩岸
中華人民共和國視台灣為分離省份，堅持對台灣的主權擁有。台灣堅持自己的中華民國獨立主權地位。
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即時新聞
2024年5月23日
2024年5月23日
中國宣佈對美軍工企業實施反制措施
2024年5月22日
2024年5月22日
消息人士：一旦中國侵台 ASML可遠程癱瘓台積電EUV
2024年5月21日
2024年5月21日
德國會議員證實 蕭美琴3月造訪德南遭柏林拒絕
2024年5月20日
2024年5月20日
蔡英文卸任台灣總統 拎兩只愛貓搬離總統府
2024年5月20日
2024年5月20日
賴清德正式就任 對中喊話：尊重台灣人選擇
2024年5月18日
2024年5月18日
美駐日大使訪與那國島 強調威懾力重要性
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深度報導
台灣國會職權修法 民眾爆發抗議
台灣國會職權修法 民眾爆發抗議
台灣總統賴清德就任之際，在立法院佔多數的在野黨推動一項法案，引發爭議。在野黨稱，該法案旨在給予立法機構更多監督政府的權力。但法案的推進過程以及一些條款引發民眾抗議。
政治
2024年5月22日
2024年5月22日
6 張圖
梵蒂岡希望在中國設立常設辦事處
梵蒂岡希望在中國設立常設辦事處
梵蒂岡國務卿、樞機主教帕羅林表示，梵蒂岡希望在中國設立常設辦事處。中國外交部回應表示：「我們願同梵方共同努力，推動中梵關係不斷改善。」這一消息也引發台灣與梵蒂岡邦交不穩的擔憂。
政治
2024年5月22日
2024年5月22日
德國執政黨議員：台灣已是獨立民主國家
德國執政黨議員：台灣已是獨立民主國家
儘管#德國官方自1972年起就堅持「#一個中國政策」，但是此次隨德國聯邦議會代表團前往#台灣觀看總統就職典禮的執政黨議員Katrin Budde卻在接受DW專訪時反復說，台灣已經 是一個獨立的民主國家。
政治
2024年5月21日
2024年5月21日
01:31 分鐘
布林肯祝賀賴清德 北京：美方向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號
布林肯祝賀賴清德 北京：美方向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號
昨天美國國務卿布林肯在第一時間發表書面聲明祝賀賴清德就任台灣總統，他同時稱讚蔡英文在過去8年間強化了美台之間的聯繫。中國外交部對此表達強烈不滿。外交部發言人指責布林肯的做法嚴重違背美國做出的政治承諾。
政治
2024年5月21日
2024年5月21日
客座評論：賴清德520演講為何觸痛中國大陸當局？
客座評論：賴清德520演講為何觸痛中國大陸當局？
政治評論員鄧聿文認為，賴清德520就職演說公開把大陸說成是對台灣的威脅和對世界和平穩定的最大挑戰，通篇沒有"台獨"二字，但處處是台獨的身影。未來兩岸的對撞會逐步升高。
鄧聿文
評論
政治
2024年5月21日
2024年5月21日
德語媒體： 不亢不卑 維持現狀
德語媒體： 不亢不卑 維持現狀
台灣新總統賴清德就職之後，台海局勢能否出現緩和，亦或會變得更加緊張？德語各大媒體都希望從賴清德的就職演說中為上述問題找到答案。
媒體
2024年5月21日
2024年5月21日
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焦點話題
記者無疆界組織：全球新聞自由度仍在惡化
記者無疆界組織最新發布的新聞自由排行榜令人沮喪：在越來越多的國家中，民眾無法獲得獨立新聞，其中36個國家的新聞自由度變得極為糟糕。
政治
2024年5月3日
2024年5月3日
國際人權專家：台灣人，勇敢廢死吧！
台灣憲法法庭首度辯論「死刑是否違憲」，前聯合國酷刑問題特別報告員諾瓦克（Manfred Nowak）在台接受DW專訪。他強調，很多人說同婚不符合亞洲價值，但台灣還是做到了；有死刑的國家越來越少，也許最後只剩中國跟台灣。
政治
2024年4月26日
2024年4月26日
被害者家屬成廢死律師 台灣激辯死刑存廢
台灣憲法法庭23日針對「死刑是否合憲」展開歷史性辯論，律師、法務部、專家與大法官從死刑是否侵害人性尊嚴、判決是否具有「恣意性」等展開言詞攻防。台灣會不會從此廢除死刑，釋憲最快3個月內就會有結果。
政治
2024年4月24日
2024年4月24日
台灣太陽花學運十週年 林飛帆首度重返議場
想到台灣太陽花學運，第一個出現在腦海的畫面是什麼？這場撼動台灣社會的運動已經過去十年了。這十年間，學運領袖林飛帆從在街頭衝撞的青年，到走入體制的政治幕僚。DW與林飛帆一起重返立院議場，聽聽他為何做出這樣的決定？他在這十年經歷了哪些掙扎？此刻他是如何看待這場運動與自己？
政治
2024年3月16日
2024年3月16日
08:12 分鐘
牆外文摘:制止中國越線 賴清德當學菲律賓
有評論指出，賴清德的勝選為台灣提供了一個機會，使其對北京的軍事侵略能夠採取一種更透明的、類似於菲律賓的做法。同時，華盛頓還應與台北協調，以更有效的方式遏制中國的挑釁。
媒體
2024年3月3日
2024年3月3日
台灣前總統馬英九專訪
台灣大選在即，前總統馬英九接受DW專訪。去年才訪中的馬英九反覆強調，他8年任內台海平靜無波，現在的備戰思維恐帶來災難。他也提到了兩岸統一的條件就是和平跟民主，要由人民決定，並強調要試圖說服北京，「以武力作為最後的手段，可能永遠也得不到台灣。」
政治
2024年1月10日
2024年1月10日
09:19 分鐘