反擊美國 中國公佈對數十家美企出口管制

中國商務部將多家美國公司列入出口管制名單以及不可靠實體清單，以回應美國此前對中國的制裁以及對台出售武器。此外，中國還預計進一步收緊鋰電池相關技術的出口。

（德國之聲中文網）中國商務部周四（1月2日）表示，為了 「維護國家安全和利益」，中方決定將28家美國實體列入出口管制名單。該份公告指出，即日起禁止向名單上的美國實體出口「兩用物項」，正在開展的相關出口活動應當立即停止。若特殊情況下確需出口，則出口經營者應當向商務部提出申請。

根據中國政府去年10月頒布的《兩用物項出口管制條例》，兩用物項指的是兼具民事與軍事用途，或者有助於提升軍事潛力的貨物、技術和服務，包括相關的技術資料等數據。

名單上的美國企業多涉及國防工業，包括通用動力公司（General Dynamics）、波音防務（Boeing Defense, Space & Security）、洛克希德‧馬丁公司（Lockheed Martin）和雷神導彈與防務公司（Raytheon Missiles & Defense）等。

涉台軍售企業被列入「不可靠清單」

此外，洛克希德‧馬丁、雷神導彈以及通用動力訊息技術等10家美國企業還在同一天被中國商務部列入「不可靠實體清單」。商務部公告稱，這些公司涉及「參與對台灣地區軍售」。被點名的企業禁止從事與中國有關的進出口活動且禁止在中國境內新增投資；其高級管理人員禁止入境中國；取消或不批准上述企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格。

中國商務部公佈的這些新規定被視為對美國制裁中國企業的反擊。近幾年，美國政府以國家安全和企業利益為由，推出了一系列針對中國科技企業的制裁措施，禁止向中國出口先進半導體晶片與製造技術、設備等。自俄烏戰爭以來，也以涉俄、涉及中國軍方為由將多家中國公司列入貿易限制名單。

或收緊電池和關鍵礦產技術出口

而根據中國商務部關於《中國禁止出口限制出口技術目錄》調整公開徵求意見的通知，該部建議對一些用於製造電池組件和處理關鍵礦產「鋰」和「鎵」的技術實施出口限制。

徵求意見反饋至2月1日截止，目前暫無該建議的明確生效日期，但如果實施，將影響到關鍵礦產以及其加工技術的獲取，而中國在這些領域處於全球主導地位。

英國電池原材料咨詢公司Benchmark Mineral Intelligence分析師Adam Webb表示，這能讓中國擁有對全球70%鋰金屬的控制權。他指出，此舉可以確保中國國內電池供應鏈的鋰加工品供應，並且「根據所施加的出口限制程度，可能會對希望使用中國技術生產鋰化學品的西方製造商構成挑戰。」

不過路透社也提到，若中國屆時真的收緊電池和關鍵礦產技術出口，也可能導致中國電池製造商如寧德時代、國軒高科和億緯鋰能的海外擴張計劃受到影響。

這些措施宣佈的時間，正值川普二度就任美國總統之際。外界預料他在任內會對其他國家，尤其是中國，徵收高額關稅及採取多種貿易限制措施。

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#中美關係

（路透社）

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