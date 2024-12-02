反對減薪裁員 大眾汽車德國工人舉行罷工

面對德國大眾汽車公司通過關閉工廠和結構重組來縮減開支的計劃，該集團在德國各地的工廠工人周一舉行警告性罷工。在目前的勞資談判中，大眾工人要求加薪並確保工作保障，而管理層則堅持全面減薪並未排除裁員的可能性。

（德國之聲中文網）大眾汽車（VW）位於德國東南部茨維考市（Zwickau）的工廠工人於周一上午9:30率先發起罷工，揭開全國性抗議行動的序幕。罷工旨在表明員工強烈反對公司提出的全面減薪要求，以及在歐洲大規模裁員的威脅。

大眾其他在德國的工廠稍晚也加入罷工行列。這次罷工由德國金屬行業工會（IG Metall）發起，抗議大眾管理層提出的薪資削減及工廠關閉計劃。工會呼籲每班次進行兩小時的停工，表達對公司成本削減方案的不滿。

大眾汽車正要求員工接受10%的全面減薪，同時考慮關閉三家德國工廠，可能導致數萬人失業。這項計劃是大眾為改善財務狀況所提出的重大成本削減方案，引發員工強烈反彈。

此次罷工的影響範圍包括沃爾夫斯堡、漢諾威、埃姆登、卡塞爾-包瑙塔爾、布倫瑞克、薩爾茨吉特、肯尼茲及德勒斯登等工廠。

「大眾汽車拒絕在談判桌上提出可行的解決方案，」IG Metall東部負責人舒爾茨（Dirk Schulze）表示，「罷工是必要的手段，用來對管理層施加壓力。」

此次罷工將涉及德國西部約12萬名工人，以及東部薩克森州的1萬名員工。

漢諾威工廠的大眾工人舉行了遊行示威 圖片來源： Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

在目前的集體談判中，大眾工人要求加薪並確保工作保障，而管理層則堅持全面減薪並未排除裁員的可能性。此外，大眾管理層表示，由於歐洲需求疲弱，公司目前每年有多達50萬輛車的生產能力未被使用，相當於兩座工廠的總產能。

大眾汽車核心品牌的表現落後於集團內其他品牌，加上電動車轉型困難、中國市場競爭加劇，使得公司面臨更大挑戰。

#德國汽車工業

（德新社等）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。