反對中國向白蘭地加徵關稅 歐盟向世貿遞交訴狀

在歐委會啟動對中國的電動車加徵高達35%的關稅後，11中旬，北京宣佈對來自歐盟的白蘭地實施"臨時反傾銷磋商"即加徵關稅，為此歐盟在世貿狀告中國。

（德國之聲中文網）針對中國對進口白蘭地實施反傾銷措施，歐盟周一（11月25日）正式向世界貿易組織（WTO）提起申訴。中國於10月份宣佈啟動這次調查，歐盟內一般認為，這是對它加徵中國製造的電動汽車額外關稅的回應。

歐盟委員會一份聲明中表示，"歐盟的堅定立場是，中國對歐盟白蘭地的臨時措施不符合世貿組織規則"，歐盟要求同中國對白蘭地反傾銷事宜展開磋商，履行其承諾，保護相關產業免受毫無根據的指控以及貿易防保護主義的侵害。

11中旬，北京宣佈對來自歐盟的白蘭地實施"臨時反傾銷磋商"即加徵關稅。中國商務部堅稱這些措施是"合法的"，完全符合世貿組織規則。中國商務部表示，"中國有責任維護國內產業的正當訴求以及合法權益"。

中國對歐洲白蘭地採取反制措施的背景是，10月底，歐盟在法國、義大利、荷蘭、波蘭以及波羅的海三國等的推動下，批准對中國製造的電動汽車加徵高達35.3%的額外關稅。

中國商務部10月份曾發布了一份清單，列出了各公司預計需支付的關稅稅率，這同今年8月初步裁定的各公司傾銷幅度一致：馬爹利為30.6%，軒尼詩為39%，人頭馬為38.1%等等。其他配合調查的法國公司如卡慕為34.8%，其他歐盟公司為39%。

為繞開關稅，上周媒體爆料，軒尼詩公司正考慮改在中國境內為其干邑白蘭地裝瓶的計劃，消息剛一傳出，裝酒工人即舉行了大罷工。緊接著，法國總統馬克宏表示，他已同中國國家主席習近平在G20集團峰會期間達成共識，務實透明地解決白蘭地關稅糾紛，為此，法國總理巴尼耶（Michel Barnier）明年初訪問北京。

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中國還對准歐盟進口的豬肉和奶製品

除了歐盟酒精類產品，中國也對豬肉、奶製品等歐盟進口商品出台了反制措施。歐盟主要豬肉出口國西班牙擔心損失過大，在電動車關稅的投票中，改投了棄權票。

中國從8月起開始對從歐盟進口的部分乳酪、牛奶等一系列乳製品展開了反補貼調查。上周五（11月22日），中國商務部宣佈新增調查範圍，其中包括歐盟農產品促進補貼項目、法國農業投資補貼項目、義大利農業加工行業補貼項目、丹麥出口和投資補貼項目、荷蘭廣泛天氣保險補貼項目等，調查對象從農產品本身擴展到對農副產品的推廣、保險以及投資領域。

中國商務部表示，新增調查項目的決定是在初步審查之後做出的，在此過程中，依法考慮了歐盟各國政府提出的主張。

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歐中即將達成取消關稅的方案

一直以來，歐盟為其電動汽車關稅辯護時稱其為"合理的"，並表示它們是在深入調查後得出的結論，認定中國對汽車製造商的補貼削弱了歐洲汽車製造商的競爭力。

針對歐盟決定對中國電動汽車加徵新關稅事宜，中國也已向世貿組織提交了自己的申訴。

上周五（11月22日）歐洲議會貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）在接受德國媒體ntv採訪時表示，歐盟與中國之間有關電動車關稅的爭議有望很快得到解決。他說，"我們即將同中國達成解決方案，以取消關稅"，這位德國社民黨政治家說。中國的一個選項是，對出口歐盟的電動車設定最低價格。朗格指出，"這樣一來，歐盟啟動關稅的動因，即（中國）通過不公平補貼扭曲競爭的指控就將不再成立。"

(綜合報導)

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