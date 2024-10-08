反制電動車關稅：中國將對歐盟產白蘭地徵收高額保證金

本周二中國宣佈對歐盟進口白蘭地實施反傾銷措施。這被認為是對上周歐盟國家表決通過對中國電動車加徵關稅的回應，尤其是對此次關稅的重要推手法國的懲罰。巴黎已表態「不可接受」，而中方還在研究提高進口大排量燃油車關稅等措施。

（德國之聲中文網）中國商務部周二（10月8日）宣佈，對原產於歐盟的進口相關白蘭地實施臨時反傾銷措施。商務部公報稱，初步認定原產於歐盟的進口相關白蘭地存在傾銷，「國內相關白蘭地產業受到實質損害威脅，而且傾銷與實質損害威脅之間存在因果關係」。

白蘭地與電動車

調查機關決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。自2024年10月11日起，進口經營者在進口被調查產品時，應依據商務部公告所確定的各公司的保證金比率向中華人民共和國海關提供相應的保證金。保證金以海關審定的完稅價格從價計征，從30.6%到39.0%不等。

當天，法國貿易部長普裡馬斯（Sophie Primas）表示，「這一宣佈似乎是對歐委會對電動汽車展開調查的報復性措施。這類報復行為是不可接受的，也完全違背國際貿易規則。」 她說，法國將與歐盟合作，在世貿組織（WTO）層面採取行動，抗議中國對歐洲白蘭地進口做出決定。

歐盟經濟專員真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）周二也表示，歐盟對中國製造的電動汽車採取的行動是「公平且適度的」，因此北京沒有必要進行報復。

今年8月，儘管中國方面的反傾銷調查得出結論認為，從歐盟進口的白蘭地以低於市場價的價格銷售，但中國商務部決定暫不徵收關稅，但調查將持續至2025年初並有可能延長。9月間，布魯塞爾因擔心北京對奶製品等加徵關稅將該案訴諸世貿組織。

歐盟成員國於上周五表決通過在未來五年對中國電動汽車徵收高額關稅。中國商務部批評歐盟此舉「不公平」，並警告將採取反制措施保護中國企業的利益。

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在歐盟內部有關電動車關稅的討論中，法國一直支持對中國產電動車徵收額外關稅，以保護歐洲的汽車製造業。

法國酒業喊冤

中國宣佈對歐洲白蘭地的反傾銷措施後，法國葡萄酒商的股價應聲下滑。據新加坡《聯合早報》報導，截至當地時間周二下午，全球第二大葡萄酒和烈酒生產集團法國公司保樂利加（Pernod Ricard）的股價下跌4%，法國酒業巨頭人頭馬君度（Remy Cointreau）的股價下滑8.3%。兩家公司的單日股價跌幅將分別寫下11個月和10個月來的新低。

法國全國干邑行業間委員會(BNIC)周二表示，中國對白蘭地新的關稅是對歐盟向中國電動車加徵關稅的報復性措施。該組織呼籲當局保護歐洲的白蘭地產業，盡一切努力避免有關措施落實執行。他們的聲明寫道，「我們呼籲政府採取必要步驟，結束讓我們已成為人質的貿易戰升級局勢」。

據中國海關統計，2023年1月至11月，中國進口的白蘭地價值達15.7億美元。而法國白蘭地佔歐盟出口總量的99.8%。

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北京的下一個目標：大排量燃油車

除了白蘭地，中國還對自歐盟進口的豬肉和乳製品發起了反傾銷、反補貼調查。中國商務部發言人周二答記者問就有關調查表示，目前中方正在依法開展調查，將充分保障各利害關係方權利，並根據調查結果作出客觀公正裁決。

商務部發言人同時表示，中方正在研究提高進口大排量燃油車關稅等措施。「中方將採取一切必要措施，堅定維護中國產業和企業正當權益。」

（路透社、法新社）

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