又雙叒叕出撞船事件 中菲再次互相指責

中國和菲律賓再次相互指責對方在南中國海爭議水域故意衝撞對方船隻。馬尼拉與北京近來在該水域的對抗事件頻發，緊張局勢不斷升級。

（德國之聲中文網）菲律賓和中國船隻周六（8月31日）再次在具有爭議的地區薩比納淺灘（Sabina Shoal，菲律賓稱Escoda，中國稱仙賓礁）附近相撞。

中國海警局網周六當天發布消息稱，非法滯留中國仙賓礁的菲9701號船尋釁滋事，以不專業、危險方式故意衝撞中方正常維權執法的5205艦，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

菲律賓海警則表示，中國船隻無視避免碰撞的航行規則，進行了危險操作，導致菲律賓海警船損傷，所幸無人受傷。

中國各大媒體在引用中國海警局的表態同時，官媒央視還發布了「現場畫面」。但從影片中並無法看出責任在誰。

菲律賓9701號又稱菲律賓海軍「特雷莎-馬格巴努阿 」號（BRP Teresa Magbanua），自今年四月以來一直停泊在該海域，菲律賓方面稱其在維護菲律賓南海主權，防止中國控制薩比納淺灘。

菲律賓海警公佈其被8月19日被撞損的船隻照片。 圖片來源： TED ALJIBE/AFP

最新衝突點

薩比納淺灘為無人居住的環礁，位於菲律賓巴拉望省以西約140公里的菲律賓專屬經濟區(EEZ)內，菲中雙方都聲稱對該淺灘具有主權，近來數月各自在薩比納淺灘部署了海警船，懷疑對方可能採取行動控制該漁業環礁，並建造設施。薩比納淺灘已成為南中國海最具爭議的斯普拉特利群島（Spratly Islands，中國稱南沙群島）的最新衝突點。

上周一（8月19日），中菲船隻在薩比納淺灘附近相撞，中國海警指控菲律賓海警船「菲4410號「」蓄意」碰撞中國海警船。菲律賓則反駁道，菲律賓海警在進行補給任務期間「遭遇了中國船隻的非法攻擊性操作」，一艘船隻因中國海警船「兩度撞擊」而受損。美國駐菲律賓大使在事後也發表聲明，譴責中國，力撐盟友。

8月25日，菲律賓稱中國海警船以衝撞和使用水炮等「具侵略性和危險」的行為阻擋一艘菲律賓補給船。 圖片來源： Philippine Coast Guard (PCG)/Handout/AFP

對峙升級

8月25日，菲中船隻再次在薩比納淺灘附近爆發對峙和衝突。菲律賓稱中國海警船以衝撞和使用水炮等「具侵略性和危險」的行為阻擋一艘菲律賓補給船。中國海警局則表示，菲律賓3002號船「非法沖闖中國南沙群島仙賓礁附近海域，持續危險接近中方正常航行的海警船，中國海警對菲肇事船隻依法依規採取管控措施」。

一天之後，中菲雙方在薩比納淺灘的對峙行動升級，菲律賓官員表示，8月26日，中國派出40艘艦船的「過度軍力」圍堵兩艘菲律賓船隻，阻止其向菲律賓海軍「特雷莎-馬格巴努阿 」號運送食物等供給物資。中國海警則表示，未經中國政府允許，菲律賓當天派出4409號、4411號海警船非法沖闖中國南沙群島仙賓礁鄰近海域，持續危險接近正常航行的中方海警船並煽宣炒作，中國海警對菲肇事船隻依法依規採取管控措施。

中國海警局新聞發言人甘羽8月29日表示，8月28日，菲律賓1架H-145型直升機向菲海警9701號船空投物資，中方全程跟監、依規處置。這名發言人同時指出，近期，菲方多次企圖通過海警船、公務船、漁船等，對9701號船實施運補均遭失敗。中方正告菲方立即自行撤走9701號船，不要誤判形勢、升級事態，否則由此造成的一切後果完全由菲方負責。

隔空喊話

與此同時，菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）嚴重譴責中國是東南亞地區「國際和平的最大破壞者」，呼籲國際社會對北京在南中國海具有進攻性的舉動予以更大的譴責。

中國外交部發言人林劍回應表示，「破壞和平」的帽子絕對扣不到中國頭上，「我們敦促菲方個別人員正視問題的根源，不要在滋事挑釁、破壞地區和平的道路上越走越遠」。

北京與馬尼拉在爭議水域的敵對行動增加之際，美國海軍上將帕帕羅（Samuel Paparo）本周表示，美國軍方對於護送菲律賓艦船在有爭議的南中國海航行持開放態度。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

