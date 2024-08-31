又雙叒叕出撞船事件 中菲再次互相指責

又雙叒叕出撞船事件 中菲再次互相指責2024年8月31日
（德國之聲中文網）菲律賓和中國船隻周六（8月31日）再次在具有爭議的地區薩比納淺灘（Sabina Shoal，菲律賓稱Escoda，中國稱仙賓礁）附近相撞。
中國海警局網周六當天發布消息稱，非法滯留中國仙賓礁的菲9701號船尋釁滋事，以不專業、危險方式故意衝撞中方正常維權執法的5205艦，導致發生擦碰，責任完全在菲方。
菲律賓海警則表示，中國船隻無視避免碰撞的航行規則，進行了危險操作，導致菲律賓海警船損傷，所幸無人受傷。
中國各大媒體在引用中國海警局的表態同時，官媒央視還發布了「現場畫面」。但從影片中並無法看出責任在誰。
菲律賓9701號又稱菲律賓海軍「特雷莎-馬格巴努阿 」號（BRP Teresa Magbanua），自今年四月以來一直停泊在該海域，菲律賓方面稱其在維護菲律賓南海主權，防止中國控制薩比納淺灘。
最新衝突點
薩比納淺灘為無人居住的環礁，位於菲律賓巴拉望省以西約140公里的菲律賓專屬經濟區(EEZ)內，菲中雙方都聲稱對該淺灘具有主權，近來數月各自在薩比納淺灘部署了海警船，懷疑對方可能採取行動控制該漁業環礁，並建造設施。薩比納淺灘已成為南中國海最具爭議的斯普拉特利群島（Spratly Islands，中國稱南沙群島）的最新衝突點。
上周一（8月19日），中菲船隻在薩比納淺灘附近相撞，中國海警指控菲律賓海警船「菲4410號「」蓄意」碰撞中國海警船。菲律賓則反駁道，菲律賓海警在進行補給任務期間「遭遇了中國船隻的非法攻擊性操作」，一艘船隻因中國海警船「兩度撞擊」而受損。美國駐菲律賓大使在事後也發表聲明，譴責中國，力撐盟友。
對峙升級
8月25日，菲中船隻再次在薩比納淺灘附近爆發對峙和衝突。菲律賓稱中國海警船以衝撞和使用水炮等「具侵略性和危險」的行為阻擋一艘菲律賓補給船。中國海警局則表示，菲律賓3002號船「非法沖闖中國南沙群島仙賓礁附近海域，持續危險接近中方正常航行的海警船，中國海警對菲肇事船隻依法依規採取管控措施」。
一天之後，中菲雙方在薩比納淺灘的對峙行動升級，菲律賓官員表示，8月26日，中國派出40艘艦船的「過度軍力」圍堵兩艘菲律賓船隻，阻止其向菲律賓海軍「特雷莎-馬格巴努阿 」號運送食物等供給物資。中國海警則表示，未經中國政府允許，菲律賓當天派出4409號、4411號海警船非法沖闖中國南沙群島仙賓礁鄰近海域，持續危險接近正常航行的中方海警船並煽宣炒作，中國海警對菲肇事船隻依法依規採取管控措施。
中國海警局新聞發言人甘羽8月29日表示，8月28日，菲律賓1架H-145型直升機向菲海警9701號船空投物資，中方全程跟監、依規處置。這名發言人同時指出，近期，菲方多次企圖通過海警船、公務船、漁船等，對9701號船實施運補均遭失敗。中方正告菲方立即自行撤走9701號船，不要誤判形勢、升級事態，否則由此造成的一切後果完全由菲方負責。
隔空喊話
與此同時，菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）嚴重譴責中國是東南亞地區「國際和平的最大破壞者」，呼籲國際社會對北京在南中國海具有進攻性的舉動予以更大的譴責。
中國外交部發言人林劍回應表示，「破壞和平」的帽子絕對扣不到中國頭上，「我們敦促菲方個別人員正視問題的根源，不要在滋事挑釁、破壞地區和平的道路上越走越遠」。
北京與馬尼拉在爭議水域的敵對行動增加之際，美國海軍上將帕帕羅（Samuel Paparo）本周表示，美國軍方對於護送菲律賓艦船在有爭議的南中國海航行持開放態度。
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