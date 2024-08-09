參與策劃泰勒‧斯威夫特恐襲案第三名嫌疑人在維也納被捕

由於存在恐襲威脅，原定在維也納舉行的三場泰勒‧斯威夫特演唱會被臨時取消。奧地利內政部長周五表示，第三名嫌疑人在維也納被捕。三名嫌疑人都曾宣誓效忠激進的聖戰組織 「伊斯蘭國」。

（德國之聲中文網）奧地利內政部周五（8月9日）表示，第三名涉嫌參與策劃襲擊泰勒‧斯威夫特（Taylor Swift）演唱會的嫌疑人在維也納被捕。

此前已經有兩名嫌疑人被捕。由於存在恐襲威脅，原定在維也納舉行的三場泰勒‧斯威夫特演唱會被臨時取消。

嫌疑人曾宣誓效忠激進的聖戰組織 「伊斯蘭國」

奧地利內政部長卡爾內爾（Gerhard Karner）表示，最新被逮捕的嫌疑人18歲。此前兩名被捕的嫌疑人分別為19歲和17歲。

卡爾內爾表示，三名嫌疑人都曾宣誓效忠激進的聖戰組織 「伊斯蘭國」（IS）。

美聯社引述卡爾內爾的說法表示：「（最新被捕的）嫌疑人與主要嫌疑人有過接觸，但與襲擊計劃沒有直接聯繫。不過，幾天前警方調查發現，他於8月6日專門向IS宣誓效忠。」

警方調查還發現，主要嫌疑人曾在網上研究炸彈製造，並閱讀了與基地組織恐怖網路有關的材料。

警方表示，主要嫌疑人承認從7月開始策劃襲擊，並希望用炸藥和刀具「在音樂會場外殺死盡可能多的人」。

演唱會的取消讓大量歌迷倍感失望。 圖片來源： Eva Manhart/APA/picture alliance

英國將繼續舉辦泰勒‧斯威夫特演唱會

泰勒‧斯威夫特原本計劃於8月8日至10日在維也納舉辦三場「時代」（Eras）巡迴演出，預計觀眾總數達17萬人。演唱會取消在歌迷中引起巨大失望情緒。

奧地利總理內哈默周四對媒體表示：「我非常理解那些想現場體驗音樂會的人難過的心情。」但他也強調，在現在這種關鍵時刻，必須把安全問題放在首位。

倫敦市長薩迪克‧汗（Sadiq Khan）表示，沒有取消斯威夫特即將在英國舉行音樂會的計劃。2017年5月22日，美國歌手愛莉安娜‧格蘭德（Ariana Grande）在英國曼徹斯特競技場舉行演唱會。演唱會接近尾聲時突發爆炸，致使23人死亡119人傷。警方調查後宣佈事件為恐怖襲擊，認定其為自殺攻擊。襲擊者是22歲的英國籍北非裔移民薩爾曼‧拉馬丹‧阿比迪（Salman Ramadan Abedi）。

最近斯威夫特在德國的演唱會也吸引了大批觀眾，期間德國警方逮捕了一名涉嫌跟蹤這位美國流行巨星的人。

（美聯社、法新社）

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