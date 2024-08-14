「去風險」？德國對華直接投資上升

據報導，德國對華直接投資今年上半年同比上升，主要歸功於德國車企的大舉投資。柏林政府則一直對與中國市場相關的地緣政治風險發出警告。與此同時，中國整體的外商直接投資則下降。

（德國之聲中文網）據《金融時報》8月13日報導，德國央行德意志聯邦銀行的數據顯示，今年第一季度德國對華直接投資24.8億歐元，第二季度升至48億歐元。由此，今年上半年總額達到73億歐元，去年同期為65億歐元。

報導稱，這一投資主要是受到德國大型車企的驅動，儘管柏林政府一直對與中國市場相關的地緣政治風險增加發出警告。

報導引述專家稱，大部分投資是來自在中國賺取的利潤。科隆經濟研究所（IW Köln）的研究顯示，去年德國企業在華利潤額190億歐元，其中半數以上用於那裡的再投資。

報導分析稱，德國直接投資的上升，反映出大眾等公司向中國轉移生產的「在華為華」戰略。但科隆經濟研究所專家馬特斯（Jürgen Matthes）指出，這一戰略可能損害德國國內經濟和勞工市場。「我們向中國的出口將減少，更多的生產是在中國由中國工人進行。」

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大眾、寶馬各投資25億歐元

近來數月，德國車企在華大舉投資。4月11日，大眾宣佈向中國合肥的工廠投資25億歐元。大眾表示，這筆投資將用於提升在華研發能力，並為兩款與小鵬汽車聯合開發的車型做準備。

4月26日，寶馬宣佈將向沈陽的工廠投資25億歐元，用於生產「新世代」（Neue Klasse）電動汽車，計劃2026年投產。寶馬總裁齊普策（Oliver Zipse）表示，這毫無疑問是該企業迄今為止最大的一筆投資。

美國榮鼎集團分析師Danielle Goh向《金融時報》表示：「過去五年，德國對華投資持續佔到歐盟27國對華投資總額的一半以上，主要歸功於德國汽車製造商。」

而據中國商務部7月12日公佈的數字，今年上半年，中國實際利用外資為4989億元人民幣（約合687.7億美元），比去年同期下降29.1%。

（綜合報導）

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