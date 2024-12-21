卸任前夕 拜登再批准5.7億美元對台軍援

美國總統拜登周五同意向台灣提供5.713億美元的國防援助。與此同時，美國國務院也批准了對台潛在軍售案，包含價值約2.65億美元的指揮通訊設備。

（德國之聲中文網）白宮周五（12月20日）在一份聲明中表示，拜登已授權國務卿「指示提撥國防部至多5.713億美元的國防相關物品和服務，以及軍事教育和訓練，以向台灣提供援助」。

這是拜登第三次動用「總統撥款權」（PDA）對台軍援，但聲明未提供軍援方案細節。拜登曾於9月30日宣佈總值5.67億美元的類似計劃。

美國務院批准通訊設備軍售

此外據路透社報導，美國五角大廈表示，國務院已批准對台潛在軍售案，提供價值約2.65億美元的控制通訊及電腦現代化設備，包含「76快炮座零附件」與「Link-16終端機升級」。這是拜登政府第19度對台軍售。

對此，台灣國防部周六感謝美國對台灣堅定的安全承諾，稱這些設備將有助於升級其指揮控制系統。台國防部在一份聲明中表示，雙方將繼續在安全問題上密切合作，以確保台灣海峽的和平。

台灣軍隊在演習期間使用美制「毒刺」便攜防空導彈發射裝置 圖片來源： Chiang Ying-ying/AP

川普上任後 台美關係能否保持？

儘管華盛頓和台北之間沒有正式的外交關係，但美國長時間以來是台灣最重要的支持者和武器供應方。此種關係讓中國感到憤怒，並逐年加強針對台灣的軍事壓力。

拜登在其任內通過多項對台軍售及援助。如今，曾拒絕承諾協防台灣的川普即將在2025年1月20日就職新一屆美國總統，未來台美在國防方面能否繼續合作仍存在變數。

向美國交保護費？川普言論令台灣民眾大惑不解 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(路透社、中央社)

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。