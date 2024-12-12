印度青年古克什：史上最年輕「棋王」

年僅18歲的印度青年古克什周四（12月12日）在新加坡舉行的國際象棋世界冠軍賽決賽中戰勝中國衛冕冠軍丁立人，成為史上最年輕的「棋王」。

（德國之聲中文網）印度青年古克什‧多瑪拉朱（Gukesh Dommaraju）周四（12月12日）在新加坡舉行的國際象棋世界冠軍賽決賽中戰勝中國衛冕冠軍丁立人，成為國際象棋爭霸史上最年輕的棋王。

這位第18任世界冠軍年僅18歲，比前記錄保持者加裡‧卡斯帕羅夫（Garry Kasparov）年輕四歲。卡斯帕羅夫於1985年戰勝阿納托利‧卡爾波夫（Anatoly Karpov），成為當時最年輕的棋王。

古克什在周四的比賽中執黑棋獲勝。丁立人在局勢平穩的情況下因壓力過大出現失誤，最終以總比分7.5比6.5承讓冠軍頭銜。

自從2023年丁立人戰勝俄羅斯棋手涅波姆尼亞奇（Ian Nepomniachtchi）獲得冠軍以來，他的狀態急劇下滑。丁立人自今年1月以來均未能在長時制的"經典"賽事中獲勝，並且為提升狀態而基本避開了高水準對決。

丁立人以總比分7.5比6.5承讓冠軍頭銜 圖片來源： Seshadri Sukumar/Zuma/dpa/picture alliance

這位中國棋王在本次比賽首局意外獲勝後信心有所恢復。在古克什取得兩場勝利之後，丁立人又在第12局取勝，將比分扳平，得到了多位評論員的稱讚。

此次比賽為14局長時間制"經典"賽事，獎金為250萬美元。

自2013年起連續擔任世界冠軍的現世界排名第一棋手馬格努斯‧卡爾森（Magnus Carlsen）於2022年放棄"王位"，理由是缺乏動力。

（路透社）

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