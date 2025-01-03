印度關注中國西藏大型水壩計劃

印度政府對中國計劃在西藏上游修建的大型水壩項目表示擔憂，稱將「監控並採取必要措施以保護我們的利益」。

（德國之聲中文網）印度政府於1月3日表示，已向中國提出關切，要求確保中國在西藏上游修建的大型水壩不會損害包括印度和孟加拉在內的下游國家利益。

這一水壩若建成，將超過目前位於長江的三峽大壩，成為世界上最大的水電工程。外界普遍擔憂，此項目可能對下游數百萬人的生活產生嚴重影響。

中國的計劃與印度的擔憂

根據中國官方新華社上月的報導，該項目位於西藏的雅魯藏布江（在印度被稱為布拉馬普特拉河），並與北京的碳中和目標和西藏經濟發展目標相關聯。

印度外交部發言人蘭迪爾‧賈斯瓦爾1月3日表示，印度已敦促中國確保「布拉馬普特拉河下游國家的利益不因上游活動而受損」。他說：「新德里將繼續監控並採取必要措施以保護我們的利益。」

印度外交部還重申了對河流水資源權利的主張，表示印度「一貫就中國境內河流的大型項目表達我們的立場和關切」。賈斯瓦爾強調，這些關切包括「透明度和與下游國家的磋商的必要性」。

計劃中的西藏大型水壩發電量將堪比三個三峽大壩 圖片來源： CFOTO/picture alliance

中國的回應

中國外交部此前表示，北京「始終對跨境河流開發持負責任的態度」，並稱該水電項目旨在加速清潔能源發展以應對氣候變化。

中國方面表示，「該項目不會對下游國家產生負面影響」，並補充說會「與沿岸國家保持溝通」。

環境與地緣政治挑戰

除了下游國家的擔憂，環保人士多次警告此類大型項目可能對生態敏感的西藏高原造成不可逆轉的影響。

與此同時，印度與中國這兩大鄰國和亞洲強國在邊界問題上長期存在爭議，雙方在邊境線上部署了數萬名士兵。這一水壩項目無疑將為兩國的複雜關係增添新的不確定性。

（綜合報導）

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