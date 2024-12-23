印度警方擊斃3名錫克分裂運動成員

印度警方表示，安全人員在北方邦皮利比特地區開展行動時遭到襲擊，在還擊中擊斃了3名分裂武裝「卡利斯坦萬歲力量」的成員。

（德國之聲中文網）印度北方邦警方周一（12月23日）表示，在皮利比特（Pilibhit）地區的一場槍戰中，3名錫克分裂運動成員被擊斃。

皮利比特警方負責人阿維納什‧潘迪（Avinash Pandey）表示，安全部隊一直在該地區開展行動，在接到舉報後包圍了3名「卡利斯坦萬歲力量（Khalistan Zindabad Force）」成員。

警方公佈的訊息

潘迪表示，「卡利斯坦萬歲力量」成員向安全人員開火。這是一支為建立名為「卡利斯坦」的獨立錫克人國家而戰鬥的武裝組織。

「在反擊行動中，此三人均身受重傷，隨後在醫院死亡，」潘迪說道。

警方繳獲了兩支突擊步槍、兩把手槍以及大量彈藥。

卡利斯坦運動

卡利斯坦運動是一個錫克教分裂主義運動，其目標是在印度旁遮普地區建立一個名為卡利斯坦的錫克人主權國家。該運動開始於1947年印度獨立時期。

這場鬥爭在20世紀80年代和90年代導致了數萬人喪生。該運動的組織者曾被指控策劃了刺殺一位印度總理以及炸毀一架客機的事件。

近年來，卡利斯坦問題已成為印度與西方國家之間的外交熱點。一些擁有較多錫克人口的西方國家指責印度密謀暗殺知名的分裂主義者。

卡利斯坦運動在印度被定為非法，其主要領導人被指控參與恐怖活動，印度政府表示要對其採取更加強硬的行動。

（法新社、DW訊息源）

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