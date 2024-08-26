印度成為俄原油最大買家 烏總統批印度支持俄戰爭經濟

據路透社報導，印度今年7月取代中國，成為全球最大的俄羅斯石油進口國。烏克蘭總統澤倫斯基在與印度記者見面時表示，普丁的戰爭經濟由出售石油和天然氣，從印度、中國等國獲得數以億計的資金來支撐，他希望印度能考慮採取措施，阻止加強俄羅斯軍隊的資金流。

（德國之聲中文網）在西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭而對其實施制裁並減少從俄羅斯購買能源後，中國和印度煉油商一直在大量購買以折扣價出售的俄羅斯石油。根據中國海關總署的數據，俄羅斯去年一共向中國出售了1.07億噸的原油，相當於每天向中國提供214萬桶原油。而根據標普全球（S&P Global)的數據，2023年，印度從俄羅斯進口的原油佔其進口總量的35%以上，達到170萬桶/日。

今年7月的貿易數據對比顯示，印度已超過中國，成為俄羅斯原油最大的買家。

印度貿易數據顯示，上個月，俄羅斯原油佔印度原油總進口量的 44%，達到創紀錄的207萬桶/日，比6月份高出4.2%，比去年同期高出12%。而中國海關數據顯示，中國7月份通過管道和船運從俄羅斯進口的原油為176萬桶/日。

由於使用了更大的蘇伊士型油輪，印度7月從俄羅斯進口的ESPO混合原油猛增至188,000 桶/日。而俄羅斯ESPO混合原油原本最大的買家--中國東北的煉油廠卻因需求量降低、燃料生產利潤率下滑而減少了進口。

印度的貿易數據還顯示，2022年4月至2024年5月期間，印度進口商通過以"折扣價"購買俄羅斯石油，節省了105億美元（約合93億歐元）的成本。

一位印度煉油業消息人士表示："只要制裁不進一步收緊，印度對俄羅斯石油的需求還會增加。"

美國新聞網CNBC援引印度能源部長哈迪普‧辛格‧普裡 (Hardeep Singh Puri) 的話說，"如果我們開始從中東購買更多石油，石油價格將不會停留在75美元，而將是 150 美元。"

俄羅斯石油助力印度經濟 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

目前，七國集團國家仍試圖通過所謂的石油價格上限來減少俄羅斯的石油貿易收入。這意味著只要價格超過每桶60美元，與俄羅斯石油的交易就被禁止。如果價格低於這個價格，西方運輸公司也將被允許交易俄羅斯石油。

澤倫斯基批評印度與普丁做生意

據德新社8月25日報導，烏克蘭總統澤倫斯基向印度記者表示，普丁正在利用出售石油和天然氣的資金來支撐他對烏克蘭的侵略戰爭。他說，普丁"從人民那裡竊取了數十億美元"，其戰爭經濟由來自印度、中國等的數以億計的資金來支撐 。他同時表示，基輔無法向新德里施壓--"你們是一個獨立的國家，這是你們的政府"，但是，"你們可以考慮一下可以採取什麼措施阻止加強俄羅斯軍隊的資金流。"

印度總理莫迪8月23日首訪基輔，與澤倫斯基見面並擁抱 圖片來源： Gleb Garanich/REUTERS

印度總理莫迪8月23日首次訪問基輔並與澤倫斯基舉行了會晤。兩人見面時緊緊擁抱的畫面傳遍了全世界。這也是自1991年烏克蘭獨立以來，印度政府首腦首次到訪烏克蘭，被視為具有歷史意義，標誌著兩國和解。莫迪在訪問中表示願意幫助結束烏克蘭戰爭，但沒有提出任何具體建議。

澤倫斯基8月25日在與印度記者的對話中還透露，基輔正在與沙烏地阿拉伯、卡達、土耳其以及瑞士就舉辦第二次烏克蘭和平峰會一事進行談判。他說，他曾告訴印度總理莫迪，他會支持印度主辦第二次烏克蘭和平峰會，但"在一個沒有簽署上次峰會閉幕宣言的國家舉辦這一會議將很困難"。印度雖然派人出席了6月中在瑞士舉行的第一次烏克蘭和平峰會，但拒絕在聯合公報上簽字。

（路透社、德新社等）

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