印度希望審慎恢復對華經貿關係

（德國之聲中文網）六周前，中印兩國就結束持續已四年的邊界對峙達成了協議，印度外長（Subrahmanyam Jaishankar）就是在這一背景下發表上述講話的。邊境線上的軍事對峙嚴重影響了中印這兩大亞洲國家的關係，而印度外長的此番表述，則意味著印度目前也希望修復同中國一度受損的經貿關係。

2020年，同為核大國的中印雙方在喜馬拉雅西部邊境發生軍事衝突，造成20名印度士兵以及4名中國士兵喪生，導致雙邊關係陷入高度緊張狀態。此後，印度切斷了同中方的空中聯絡，封禁了數百個來自中國的智慧型手機應用軟體，並對來自中國的投資做出嚴格限制。印度方面表示，邊境上一日不得安寧，對華關係就無法恢復正常。中國方面則表示，邊境衝突不應影響中印雙邊關係的其他領域。

印度外長蘇傑生周二在議會表示：「就撤軍達成的共識，使我們現在有了協調雙邊關係其他領域的可能性。當然，我們的安全利益是第一位的。」不過，蘇傑生並沒有透露更多細節。

蘇傑生說：「我們很清楚，保持邊境的和平穩定是發展雙邊關係的前提。」他表示，印中雙方的高級官員將在近期內舉行會晤，以商討今後的步驟。「今後幾天內，我們將會就如何繼續緩解局勢以及對邊境進行有效管控展開會談。」

中印兩國邊境大約為四千公里，其中包括很長的未定國界。邊境爭議頻繁是造成中印兩國緊張關係的主要原因，並在1962年引發了雙邊一場血腥的戰爭。

10月23日，中國領導人習近平同印度總理莫迪舉行了五年來的首次正式會談。 圖片來源： China Daily/REUTERS

1991年開始，經過開展外交談判，雙方簽署了一系列協定，中印雙邊的經貿關係也開始有了良好的發展。但2020年夏季的邊境衝突，使雙邊關係再度降至冰點。

今年十月，中印雙方就結束邊境衝突達成共識。數天後，中國黨和國家領導人習近平同印度總理莫迪就舉行了五年來的首次正式會談。雙方同意化解分歧，並推動兩國關係的發展。



不過，也有印度官員表示，鑑於過去四年來兩國間產生的高度不信任，他們預計新德里方面將採取極為審慎的態度，僅會在促進經貿關係方面採取一些較小的步驟。這些官員表示，恢復直航和加快簽證審核將會是朝此方向邁出的第一步。

（路透社）

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