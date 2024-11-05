印度小村為哈里斯勝選而祈禱

美國民主黨總統候選人哈里斯的母系祖籍印度。在哈里斯外祖父出生的村莊裡，村民們不僅為哈里斯感到自豪，而且近些天來，也一直在為哈里斯競選成功而祈禱。

（德國之聲中文網）寺廟中傳來陣陣梵語和泰米爾語的讚美詩，一名印度教祭司在神像前舉起火焰。這個位於印度南部的小村莊裡，人們正在為美國民主黨總統候選人哈里斯祈福，現場聚集了大量正在爭搶空間和拍攝角度的記者。

這個叫做圖拉森德拉普拉姆（ Thulasendrapuram）的村莊，同泰米爾納德邦的其他村莊相比，並沒有什麼不同之處。唯一的區別在於，這裡一名村民的後裔現在有望成為美國歷史上第一位具有南亞血統的總統。

在圖拉森德拉普拉姆村，村民在祈禱哈里斯順利當選美國總統。 圖片來源： Aijaz Rahi/AP Photo/picture alliance

數以千萬計的美國人正在投票選舉總統之際，數千公里之外的這個為稻田和椰子樹環繞的印度村莊裡，人們正在為賀錦麗胜选而祈祷。賀錦麗一直是当地茶店裡的話題人物，整個村莊裡到處都可以看到印有賀錦麗头像的横幅和廣告牌。正在帶領一眾村民向印度教保護神Ayyanar祭拜的祭司納塔拉揚（ M. Natarajan）表示：「我們的神非常強大。如果我們衷心向他祈禱，他就會幫助賀錦麗获胜。”

村民為賀錦麗感到骄傲

大約一百年多年前，賀錦麗的外祖父就是出生在這個村莊裡。成年後，他搬到了350公里外的印度南部海岸城市欽奈，並在當地成為政府高官直至退休。

賀錦麗本人从未到访過圖拉森德拉普拉姆村，村裡也早已沒有她的直系親屬。不過，當地村民仍對在美國取得輝煌成就的賀錦麗家族充满了敬意。

祭司納塔拉揚說：「我們村民的孫女成了美國總統候選人，我們當中的每一個人都會為她的勝利感到高興。」

突如其來的知名度，也給該村帶來經濟上的實惠。當地一家銀行捐款為該村修建了一座蓄水池，村民說，池邊還將修建一座鑲刻賀錦麗姓名的纪念碑。

賀錦麗喜欢南亚美食

賀錦麗的已故母亲萨馬拉‧戈帕蘭（ Shyamala Gopalan）出生在印度，後來到美國求學，並在美國同一名牙買加人結婚。有了女兒後，給女兒起名卡瑪拉（Kamala），而卡瑪拉就是梵語「蓮花」之意。

除了孩童時代去過幾次印度之外，賀錦麗后来几乎就在沒有再次踏足印度，當了副總統之後，更是如此。但每每談起她母親的祖國，賀錦麗常常会非常动情。周二發布的一份競選影片中，賀錦麗就着重强调了她母親19歲時隻身赴美求學，並最終成為癌症研究者的故事。

在外祖父出生的村莊裡，祝福哈里斯勝選的宣傳畫隨處可見。 圖片來源： Aijaz Rahi/AP/picture alliance

這段影片的標題是「母親」，片尾處，一名播音員說到：「這就是薩馬拉的女兒，一個美國故事的女兒，她已準備好率領我們走向前方。」

賀錦麗经常会谈到印度出生的祖父和母親的價值觀對她所產生的影響，以及她對南亞食品的偏好，一種叫做Idli的蒸制米餅更是她的最愛。

寺廟的捐贈者名錄上，也刻有賀錦麗的名字。这是她的姨媽薩拉拉‧戈帕蘭以賀錦麗及其祖父的名義進行的捐贈。寺廟外的一個橫幅上寫著：「祝福家鄉的女兒參選獲勝」。

哈里斯使這個名為「圖拉森德拉普拉姆」的小村在印度變得家喻戶曉。 圖片來源： Francis Mascarenhas/REUTERS

周二，村裡的寺廟裡出現了罕見的國際訪客：兩名美國和一名英國遊客，他們都穿著印有「 Kamala Freakin Harris」字樣的黑色T恤衫。在寺廟邊經營著一家小店鋪的村民卡內桑（ Manikandan Ganesan）對美聯社記者表示，賀錦麗竞选美国总统，也讓我們村聲名遠揚。他很期待賀錦麗有朝一日能来村裡看望大家。

美國印度裔會全力為賀錦麗助选吗？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

「即便她只是提一句，她會來村裡訪問，我們就會非常高興。如果她能贏得選舉的勝利，那將是全村的喜悅。」

印度農村女性的楷模

2020年，村民們就曾祈禱賀錦麗参选获胜，賀錦麗出任美国副总統之後，村民們更是燃放鞭炮表示慶祝。而賀錦麗的人生道路則帶對村裡婦女們產生了激勵作用。

地方政治家蘇德哈卡爾（Arulmozhi Sudhakar）表示，對於提升鄉村女性地位來說，賀錦麗具有极大的象征意義。在像圖拉森德拉普拉姆這樣的廣大印度鄉村，婦女遭受歧視和性別造成的不公平待遇的問題仍相當普遍。蘇德哈卡爾說：「從女性足不出戶，到從我們村莊走出的女性競選美國總統，這是一件令我們非常高興的事情。新生一代將會以賀錦麗为榜样，争取成為生活中的成功者。」

(美聯社）

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