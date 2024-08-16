印度女醫生在醫院遭奸殺 抗議浪潮蔓延全國

印度一名31歲的女醫生在其工作的醫院遭到奸殺，身體遭到殘酷折磨損害。這一惡性案件在印度全國引發極大的憤怒和抗議浪潮。

（德國之聲中文網）印度一名醫生遭到強姦並被殺害之後，她的同事們宣佈擴大到全國範圍內舉行罷工。新德里AIIMS醫院的醫生達塔 (Suvrankar Datta) 表示：「我們正在加緊抗議，為我們的同事伸張正義。」印度醫學協會呼籲私人診所本周六「全國範圍內暫停服務」24小時。本周一（8月12日），印度多個地區的公立醫院一些科室的醫務工作者已經舉行了罷工。

8月9日，一名31歲的女醫生被發現死於印度東北部加爾各答市的一家公立醫院內。她的身體遭到了殘酷的折磨。屍檢證實該女子遭到強姦。據印度NDTV電視台報導，受害者的家人認為她曾遭到輪奸。

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一名嫌疑人已經被逮捕

這起案件在印度全國各地引發大規模抗議活動。數千名醫生以及婦女團體多次示威反對暴力。抗議者還指出對衞生部門員工和夜間工作婦女的安全保衛不足。在加爾各答，抗議者指責當局調查不夠徹底。目前警方已逮捕一名嫌疑人。

印度總理莫迪周四呼籲迅速調查解決這起案件。莫迪表示：「針對女性的惡劣行為應該受到嚴厲而迅速的懲罰。」近年來，在針對婦女免受性侵犯保護不足的大規模抗議活動的壓力下，新德里政府加大了對強姦罪行的處罰力度。作為刑法改革的一部分，強姦現在可以被判處死刑。

莫迪指示迅速調查辦理這起惡性案件。 圖片來源： Adnan Abidi/REUTERS

性暴力在印度普遍存在

針對婦女的性暴力在印度普遍存在。2022年，這個人口達到14億的國家平均每天發生近90起強姦案。然而，由於受害者受到污名化以及對警察和司法系統缺乏信任，許多受害者都沒有向警方報案。強姦罪的定罪仍然很少，庭審往往會持續數年。

最新發生的案件也讓人回想起2012年，23歲的印度女學生喬蒂‧辛格 (Jyoti Singh) 在一輛公車上遭到5名男子和一名少年的襲擊和輪奸。隨後，這幾個人將傷勢嚴重的受害者從公車上扔出去。年輕的辛格最終因傷勢過重在醫院死亡。這一案件震驚了全世界。

強姦案頻發，印度女性何處為安？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(法新社, 路透社, 德新社)

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