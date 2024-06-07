印度大選之後，鄰國對新政府有何期待？

印巴緊張局勢會得到緩和嗎？中印關係能否發生重大改變？在印度總理莫迪準備進入第三個任期之際，德國之聲剖析了新德里最重要的鄰國關係以及它們在新政府領導下可能如何發展。

（德國之聲中文網）印度大選讓總理莫迪領導的印度人民黨（BJP）意外受挫，未能贏得絕對多數，需要其聯盟夥伴的支持才能繼續執政。

過去十年來，莫迪和印度人民黨在國家政治權威中享有主導地位。然而，鑑於聯合政治的挑戰，他的第三個總理任期可能不會像過去十年那樣一帆風順。

專家表示，在外交政策方面，選舉結果不會產生太大影響。

自莫迪2014年執政以來，新德里將「鄰國優先」作為印度外交政策的核心內容，重點修復和加強與周邊國家的關係。

印度的困境之一：走火入魔的老友 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

印巴緊張局勢依然不變

印度與西鄰宿敵巴基斯坦的關係最為緊張。許多巴基斯坦人密切關注印度大選。

巴基斯坦參議員、外交事務專家侯賽因（Mushahid Hussain）告訴德國之聲，看到莫迪的政黨失去議會多數席位，「我們相當高興」。

他說，巴基斯坦希望看到「印度對巴基斯坦的態度在語氣和言辭上更加溫和」。

自指責伊斯蘭堡實施跨境恐怖主義以來，莫迪政府在過去幾年中一直拒絕與巴基斯坦接觸。

自1947年英國結束對印度次大陸的殖民統治，印度和巴基斯坦成為兩個獨立國家以來，兩國已經打了三場戰爭，還發生多次小規模衝突。

兩國都聲稱擁有爭議地區喜馬拉雅地區克什米爾的全部領土，實際上各自對其進行部分統治。

在過去幾年中，這兩個擁有核武器的鄰國之間的關係一直很緊張。

布魯金斯學會外交政策專家阿夫扎爾（Madiha Afzal）說：「從巴基斯坦的角度來看，一個問題是，在競選中發表反巴言論的莫迪是會加倍強化還是會放棄這一政策。」

巴基斯坦前駐聯合國代表洛迪（Maleeha Lodhi）告訴德國之聲，印巴重新接觸的「有利環境」並不樂觀。

「巴基斯坦預期莫迪的第三個任期不會有什麼變化。印巴關係正常化的前景充其量也只能說是不確定的。」她說，伊斯蘭堡「將採取觀望政策」。

中印關係不會發生重大改變

伊斯蘭堡加強了與中國政府的友誼，而中國政府則向巴基斯坦注入了數十億美元的資金，用於建設道路和港口等重要基礎設施。

選舉結果公佈後，中國祝賀莫迪獲勝，並呼籲建立「健康穩定」的雙邊關係。

長期以來，根深蒂固的互不信任一直是中印關係的特點，未解決的邊界爭端一直困擾著兩國關係。

自2020年中印發生衝突，造成20名印度士兵和4名中國士兵死亡以來，數萬名印度士兵和中國士兵集結在兩國有爭議的邊境地區，緊張局勢持續高漲。

曾在印度外交部擔任顧問的中國問題專家哈什米（Sana Hashmi）表示，未來幾年印中關係不會有任何重大改善。

她說，如果中國不在邊境問題上做出任何讓步，新德里不太可能「在對華政策上變得溫和」。

印度的困境之二：來自中國的威脅 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

印斯關係也將平緩發展

莫迪第三個任期的宣誓就職儀式預計將於本周末舉行。

據當地媒體報導，新德里已邀請印度的一些鄰國領導人出席這一活動，其中包括孟加拉國總理哈西娜和斯里蘭卡總統維克勒馬辛哈。

《印度時報》周四報導稱，哈西娜和維克勒馬辛哈均表示將出席這一儀式。

近年來，斯里蘭卡已成為印度和中國之間地緣政治競爭和海上爭霸的舞台。該國位於繁忙航道的十字路口，地理位置十分重要。

印度和斯里蘭卡不僅有著密切的貿易關係，還有著民族和宗教的聯繫。

但在過去十年中，中國試圖在科倫坡獲得影響力，這引起了新德里的擔憂。

斯里蘭卡前部長薩西達蘭（Anandhi Sasidharan）說：「儘管殖民歷史將印度和斯里蘭卡聯繫在一起，但當前的事件凸顯了局勢的複雜。」他指出斯里蘭卡嚴重的經濟危機、債務問題和相關的地緣政治影響。

然而，在維克勒馬辛哈的領導下，斯里蘭卡與印度的關係在過去幾年中似乎得到了加強。

專家認為，印度大選的結果不會對斯里蘭卡與印度的關係產生重大影響。

駐科倫坡記者阿尼茲（Shihar Aneez）說：「雖然莫迪所在的政黨可能無法獲得明確的多數席位，預示著政策實施可能會受到限制，但印度對斯里蘭卡的長期援助依然會堅定不移。」

印度的困境之三：來自世界的呼喚 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

印孟友誼將會繼續

選舉結果揭曉後，孟加拉國官員和觀察員表示，印度與其東部鄰國孟加拉國的關係在過去十年中得到了大幅加強，很可能會保持穩定。

孟加拉國外交部長馬哈茂德（Hasan Mahmud）對記者說：「我們深厚的友誼將繼續下去。」他說，雙邊關係在莫迪和他的孟加拉國總理哈西娜的領導下達到了新的高度。

新德里和達卡之間的關係根深蒂固，雙方在安全和經濟方面都有共同利益。

孟加拉國前外交秘書侯賽因（Touhid Hossain）說：「（印度）有關孟加拉國的政策不會有任何重大變化。」

孟加拉國問題專家、伊利諾伊州立大學教授裡亞茲（Ali Riaz）也贊同這一觀點。

「沒有什麼能阻止莫迪繼續實現他的外交政策目標，因為印度的權力階層將繼續支持他的政府。」他說，「印度人民黨和反對黨在將印度塑造成一個新興全球大國的問題上並沒有太大分歧。」

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。