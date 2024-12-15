印度增加進口俄羅斯原油： 每天50萬桶為期10年

消息人士透露，上月俄羅斯石油公司批准了一份同印度簽署的原油出口協定，印度將在今後十年內每天從俄羅斯進口50萬桶原油。

（德國之聲中文網）俄羅斯和印度正在大幅擴大兩國的能源合作。消息人士稱，新協議規定，俄羅斯石油公司（Rosneft）計劃每天向印度煉油企業信實工業（Reliance）供應近50萬桶原油。

印度在今年8月已成為俄羅斯原油的最大買主，當時新德里受到烏克蘭總統澤倫斯基的批評。但新協定是兩國迄今為止達成的最大規模的能源交易。三位知情人士於周四（12月12日）向路透社表示，新合同預計將於明年1月開始實施，其中包括可將合作延長10年的選項。

由於俄羅斯在烏克蘭戰爭中受到西方制裁，俄方不得不以折扣價出售石油，印度和中國等國家逐漸成為最重要的買家。

這份原油新協議涉及的供應量約佔全球石油市場的0.5%。按當前市場價格估算，協議每年的價值約為130億美元。俄羅斯石油公司在被問及此事時拒絕置評。信實工業表示，公司與包括俄羅斯供應商在內的國際供應商合作，但因供應協議的保密性不可透露細節。

據兩位知情人士透露，該協議已在11月的俄羅斯石油公司董事會上討論並獲得批准，這筆交易也將是俄羅斯總統普丁計劃訪問印度的見面禮。

目前，俄羅斯原油佔印度能源進口的三分之一以上，印度由此成為俄羅斯原油最大的進口國。在此之前，歐盟曾是俄羅斯石油的最大買家，但在2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟對俄羅斯實施了制裁。

為推動國內經濟發展，印度急需大量能源，而價格更低廉的俄羅斯石油提供了契機。受制裁影響，俄羅斯石油每桶價格比其他競爭對手至少便宜3到4美元，由於印度大量增加進口俄羅斯石油，沙烏地阿拉伯等中東石油生產國的市場份額開始降低。但同時，作為全球人口最多的國家、經濟增長最快的能源市場，在印度市場分一杯羹的爭奪戰正在激烈展開。

俄羅斯石油助力印度經濟 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社等）

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