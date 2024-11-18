印度北部霧霾嚴重 新德里學校改上網課

（德國之聲中文網）根據印度污染控制局的消息，印度首都新德里的空氣污染指數已達到今年的最高水準。當地居民在周一（11月18日）反映稱，戶外活動中感到眼睛刺痛和呼吸困難。

新德里轄區24小時空氣品質指數（AQI）達到了484，被歸類為"嚴重+"級別。

每年冬季，該地區都會出現嚴重的霧霾現象。冷空氣會將灰塵、排放物以及周邊部分州非法焚燒柴禾產生的煙霧凝聚在空中，形成有毒的煙霧混合物。

學校改為線上上課

新德里當局已下令學校改為網上授課，以減少城市交通流量。

"除了10年級和12年級的學生外，所有學生的線下課程將停止。"德裡首席部長阿蒂希（Atishi）在周日發布的一份聲明中要求。

此外，政府還加大了對建築活動和車輛流動的限制力度，並建議兒童、老年人以及患有肺部或心臟疾病的人士盡量待在室內。

相關命令於周一早晨生效。

霧霾天氣，印度政府建議兒童、老年人以及患有肺部或心臟疾病的人士盡量待在室內。 圖片來源： MONEY SHARMA/AFP

危險的PM2.5水準

霧霾被認為是導致成千上萬例過早死亡的罪魁禍首。根據瑞士空氣品質監測機構IQAir的評估，新德里的空氣品質被評為"危險"。

根據IQAir的數據，截至周一早晨，直徑為2.5微米或更小的顆粒物（PM2.5）水準達到了907。這一數值是世界衞生組織（WHO）建議的最大限值的65倍。WHO建議的24小時PM2.5安全值為15，超過這一水準就對人體健康不利。

這種顆粒物能夠進入肺部，導致致命的疾病以及心臟問題。

在德裡，空氣能見度降至100米，包括地標性景點印度門在內的許多建築幾乎無法辨認。

據隸屬於印度地球科學部的天氣預報機構SAFAR的數據顯示，多達40%的德裡污染來源於秋收後焚燒稻田柴禾的行為。

印度農業生態系統監測與建模空間研究聯盟表示，衛星於周日在六個州檢測到1334起此類焚燒事件。

法院裁定清潔空氣是基本人權

上個月，印度最高法院裁定清潔空氣是基本人權，並責令中央政府和各州政府採取行動。

據《印度斯坦時報》報導，法院目前已經對德裡政府延遲採取減排措施進行了譴責。

巴基斯坦拉合爾AQI降低

在德裡地區的霧霾加劇之際，巴基斯坦城市拉合爾的空氣品質在兩周來首次低於"危險"級別。該城市的空氣品質指數（AQI）在11月14日達到記錄的1,110。

最近，拉合爾的AQI日均值降到了243，仍被評為"非常不健康"，但低於該級別的最高值300。其PM2.5顆粒物水準仍然是世界衞生組織建議值的10倍以上。

（法新社、路透社）

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