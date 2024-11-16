印度一醫院火災造成10名新生兒死亡

印度北部佔西市一家醫院的新生兒重症監護室發生火災，至少10名嬰兒死亡，還有16名嬰兒受傷正在接受救治。

（德國之聲中文網）印度北方邦一家醫院的新生兒重症監護室發生火災，造成10名新生嬰兒死亡，至少16名兒童受傷。

印度總理莫迪在社群網站X上發帖表示對無辜遇難兒童的家屬表示「深切哀悼」。

起火原因：電器短路

當地政府表示，火災發生在周五晚上10點45分左右，地點是佔西市的一家醫學院的新生兒重症監護中心。病房中一共有55名嬰兒。其中45名嬰兒得以獲救，並且正在進行救治。官員表示，火災發生後，火勢迅速蔓延到整個病房。

北方邦的副首席部長帕塔克（Brajesh Pathak），火災是由氧氣機短路造成的。「七具屍體已經確認身份，還有三具屍體尚未確定」，他透露。

有目擊者對美聯社表示，救援工作在大火發生後半個小時才開始。醫院的消防警報失靈，醫院工作人員直到眼見煙霧和火焰才採取行動。

消防人員在清理火災現場 圖片來源： Stringer/REUTERS

《聯合早報》報導稱，這家醫院未獲得適當的執照，也缺乏合格的消防通道。事發後，警方逮捕了一名醫生和醫院所有人。

北方邦首席部長阿迪亞納特（Yogi Adityanath）宣佈將向每名死者家屬賠償50萬盧比（約合5900美元）。

印度的火災頻發，很多事故源自建築施工不當和安全措施執行不力。房屋維護不善和消防設備品質地下也增加了火災的發生幾率。六個月前，德裡一家醫院發生的火災也造成7名新生兒死亡。



（法新社、美聯社等）

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