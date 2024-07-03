印尼衞生部長:中國羽球選手張志傑本有望救活

在7月3日的會議上，印尼衞生部長布迪與國會議員討論該國醫療基礎設施落後問題，並且提到了3天前正在印尼參加羽毛球亞青賽時不幸離世的中國選手張志傑。布迪認為，若能及時治療，這名17歲中國小將本有望救活。

（德國之聲中文網）據CNN印尼語節目報導，印度尼西亞衞生部長布迪(Budi Gunadi Sadikin)在7月3日與國會議員舉行的會議上說，一旦有人像（中國羽毛球選手）張志傑那樣突發心臟疾病，如果能夠在4.5小時內給予有效治療，病人就有望存活。

6月30日，正在印尼日惹參加亞洲青年羽毛球錦標賽的17歲中國小將張志傑在與日本選手川野壽真對戰時心臟驟停不幸身亡，而現場醫護人員疑似處置不合理遭到了外界的大量質疑。從現場電視畫面中可以看到，事發前，日本選手川野壽真正在準備發球，剛要擺出接發球姿勢的張志傑突然暈厥向前倒地，隨後還發生抽搐。大約十秒後，一名身穿中國隊教練服的男子進入場內查看張志傑的情況，川野壽真也在查看對手傷情後與裁判交涉。此後又過了大約半分鐘，醫療人員才來到倒地的張志傑身邊，並在大約一分多鐘後將其抬離賽場。從倒地到離場的約兩分鐘時間內，張志傑沒有得到任何心肺復甦治療。

張志傑在送醫後數小時宣告不治身亡，醫院治療結論指出，這名羽毛球運動員遭遇了心臟驟停。專業人士則強調，對於心臟驟停患者，應當在「黃金4分鐘」內予以心肺復甦治療、並使用體外除顫器。

然而，據印尼衞生部長布迪透露，該國的心臟病急救基礎設施非常薄弱。布迪舉例說，他在2020年底上任時，全國514個區、市中，只有44個配備有心臟導管術設備；即便在3年多後的今天，這個數字也才剛剛擴大到234個區、市，尚不及一半。「我們儘管有了更多設備，但依然缺少130名能操作這些設備的醫生。」

布迪還說，全國37個省中，迄今仍有6個省完全沒有能力進行心臟導管術，「所以，如果你有一個家人在安汶突發心臟病，醫生能做的就是祈禱。如果他被送到望加錫時仍然活著，才可以進行介入治療。」

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羽壇名宿：頂尖選手體力透支太嚴重

世界羽毛球聯合會此前已經發表聲明稱，將採取一切必要措施與亞洲羽協、印尼羽協一起協同徹查此案，並評估是否有必要修改賽場規則（允許急救人員在裁判未要求的情況下進場）。這一聲明也是對印尼羽協的回應，後者7月1日表示，現場急救人員動作遲緩因歸咎於當值裁判，並強調作為賽事主辦單位，他們只是遵守了國際羽聯的賽場規則。

馬來西亞羽毛球名宿李宗偉則將矛頭指向了世界羽聯將賽程安排得過於緊密，「張志傑看起來很疲倦，看到未來的頂尖球員離世，這很讓人難過」。他在接受馬來西亞《星報》採訪時指出，張志傑的意外離世應當給這項運動敲響警鐘，一方面醫護團隊需要「更加警惕」，另一方面世界羽聯也應當「重新審視賽程安排，讓球員有更多休息時間來恢復。」

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