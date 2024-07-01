印尼羽毛球亞青賽 中國小將不幸猝死

6月30日，正在印尼日惹參加亞洲青年羽毛球錦標賽的17歲中國小將張志傑在與日本選手川野壽真對戰時心臟驟停不幸身亡。目前，張志傑的具體死因仍在調查中，而一些中國媒體則對現場醫護人員的處置方式提出了質疑。

（德國之聲中文網）印尼羽毛球協會和亞洲羽毛球協會在一份聯合聲明中表示，張志傑在被送往醫院後，於6月30日夜間23點20分不幸身亡。「亞洲羽毛球協會、印尼羽毛球協會、亞青賽組委會深感悲痛，並向張志傑的父母、家人以及中國羽毛球協會表示最深切哀悼。」

擁有中國官方背景的重慶《上游新聞》援引「疑似張志傑姊姊的網友在微博發文」質疑「現場救治不及時」。

從現場電視畫面中可以看到，事發前，日本選手川野壽真正在準備發球，剛要擺出接發球姿勢的張志傑突然暈厥向前倒地，隨後還發生抽搐。大約十秒後，一名身穿中國隊教練服的男子進入場內查看張志傑的情況，川野壽真也在查看對手傷情後與裁判交涉。此後又過了大約半分鐘，醫療人員才來到倒地的張志傑身邊，並在大約一分多鐘後將其抬離賽場。從倒地到離場的約兩分鐘時間內，張志傑沒有得到任何心肺復甦治療。

《上游新聞》還採訪了兩名重慶急診醫生指出，從現場影片看，「的確救援反應有些遲鈍」，強調對於搶救運動性猝死而言最關鍵的就是第一時間施救，「現場醫療人員在判斷球員失去知覺之後，應該第一時間按照急救流程做心肺復甦，並使用體外除顫器」。而日惹賽場的急救人員在現場並未進行這些操作，也就是說錯過了搶救心臟驟停患者的「黃金4分鐘」時間。

中國羽毛球協會則在一份聲明中表示對張志傑去世深感悲痛，「我們對社會各界對張志傑的關心和幫助表示誠摯感謝。我們將盡最大努力為張志傑的家人提供幫助。」協會還表示，截至目前，印尼當地醫院尚未查明運動員具體死因。該機構在接受《中國新聞周刊》採訪時披露，就外界擔憂張志傑未得到及時治療一事，正與印尼方面溝通。

印尼羽毛球協會則在7月1日的新聞發布會上表示，張志傑在暈倒後約兩分鐘被救護車送醫。抵達日惹的薩爾吉托綜合醫院後，不幸在23點20分左右宣告死亡；醫院的治療結論指出，張志傑遭遇了心臟驟停。

在次日的亞青賽上，現場球員和官員為張志傑默哀一分鐘。

（綜合報導）

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